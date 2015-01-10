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Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини

Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Повідомляє ДСНС.

«10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)».

Крім того, вдень 10 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 10 травня у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


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Теги: лавини, Закарпаття, ДСНС
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