На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували





Як передає



За версією правоохоронців, хлопчик з друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку горілки та випив її.



У пресслужбі запевнили, наразі хлопчик почуває себе добре, його готують до виписки. На 39-річну матір правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Одеської області шестирічний хлопчик отруївся горілкою, після того, як випив її на місцевому кладовищі.Як передає пресслужба місцевої поліції, про дитину, яка лежала на вулиці в одному з сіл Дальницької територіальної громади через те що їй було зле, повідомили медики.За версією правоохоронців, хлопчик з друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку горілки та випив її.У пресслужбі запевнили, наразі хлопчик почуває себе добре, його готують до виписки. На 39-річну матір правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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