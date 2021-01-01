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На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували

На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували
В одному із сіл Одеської області шестирічний хлопчик отруївся горілкою, після того, як випив її на місцевому кладовищі.

Як передає пресслужба місцевої поліції, про дитину, яка лежала на вулиці в одному з сіл Дальницької територіальної громади через те що їй було зле, повідомили медики.

За версією правоохоронців, хлопчик з друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку горілки та випив її.

У пресслужбі запевнили, наразі хлопчик почуває себе добре, його готують до виписки. На 39-річну матір правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: дитина отруїлася спиртним, Дальницька ТГ
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