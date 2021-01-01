вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня

Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня

У вівторок, 11 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У Луцьку буде без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-10⁰ тепла, вдень 21-23⁰ тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня
Сьогодні, 20:12
На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували
Сьогодні, 19:12
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти
Сьогодні, 17:43
У центрі Луцька триває XI-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».ФОТО
Сьогодні, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня
Сьогодні, 20:12
 0
На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували
Сьогодні, 19:12
 0
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
 0
В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти
Сьогодні, 17:43
 0
У центрі Луцька триває XI-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
Медіа
відео
1/8