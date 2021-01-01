Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня



У вівторок, 11 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.



Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У Луцьку буде без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-10⁰ тепла, вдень 21-23⁰ тепла



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 11 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку буде без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-10⁰ тепла, вдень 21-23⁰ тепла

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