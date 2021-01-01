Продавав лисеня за 2000грн: ковельські зоозахисники затримали браконьєра.ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці



«Кілька днів тому волонтери команди UAnimals натрапили на оголошення про продаж диких тварин. Ми одразу ж сконтактували з продавцем та дізналися, що лисенята були вилучені з дикої природи, начебто, для порятунку. Проте одразу ж почули ціну: одне лисеня коштує 2000 гривень, а при покупці усіх чотирьох підприємливий хлопець запропонував суттєву знижку – 1500 гривень за тварину.



Ми дізнались, що продавець перебуває у Волинській області та домовилися про зустріч, аби «придбати» усіх тварин. Завдяки зоозахисникам команди Kovel Animals чоловіка вдалось упіймати на гарячому та викликати на місце патрульних.



Ми обов’язково інформуватимемо про подальшу долю лисенят у наступних постах.



Нагадаємо, що браконьєрське вилучення тварин із лісу – це злочин проти дикої природи!



А ті, хто рятує тварин та поважає їх права – ніколи не зробить їх об’єктами свого збагачення», – йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські зоозахисники затримали чоловіка із чотирма лисенятами, яких той планував продати.Про це повідомляють на сторінці UAnimals у Фейсбуці.«Кілька днів тому волонтери команди UAnimals натрапили на оголошення про продаж диких тварин. Ми одразу ж сконтактували з продавцем та дізналися, що лисенята були вилучені з дикої природи, начебто, для порятунку. Проте одразу ж почули ціну: одне лисеня коштує 2000 гривень, а при покупці усіх чотирьох підприємливий хлопець запропонував суттєву знижку – 1500 гривень за тварину.Ми дізнались, що продавець перебуває у Волинській області та домовилися про зустріч, аби «придбати» усіх тварин. Завдяки зоозахисникам команди Kovel Animals чоловіка вдалось упіймати на гарячому та викликати на місце патрульних.Ми обов’язково інформуватимемо про подальшу долю лисенят у наступних постах.Нагадаємо, що браконьєрське вилучення тварин із лісу – це злочин проти дикої природи!А ті, хто рятує тварин та поважає їх права – ніколи не зробить їх об’єктами свого збагачення», – йдеться у дописі.

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