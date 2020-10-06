У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації





Про це



Трагедія трапилась 10 травня після 18 години.



Сім’я із двох дорослих та трьох дітей отруїлась газом.



Дорослих госпіталізували у міську клінічну лікарню, а дітей – в обласну дитячу.



Як стало відомо згодом, батьки від госпіталізації відмовились, їхній 16-річний син перебуває у відділенні лікарні, а дочки 12 та 14 років – у реанімації.



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