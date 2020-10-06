вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації

У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації
У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилась 10 травня після 18 години.

Сім’я із двох дорослих та трьох дітей отруїлась газом.

Дорослих госпіталізували у міську клінічну лікарню, а дітей – в обласну дитячу.

Як стало відомо згодом, батьки від госпіталізації відмовились, їхній 16-річний син перебуває у відділенні лікарні, а дочки 12 та 14 років – у реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерці, отруїлися газом, реанімація, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації
Сьогодні, 21:11
Продавав лисеня за 2000грн: ковельські зоозахисники затримали браконьєра.ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня
Сьогодні, 20:12
На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували
Сьогодні, 19:12
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
Схожі новини
Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
06 жовтень, 2020, 11:15
5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації 5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації
05 жовтень, 2020, 15:57
Маленькі волиняни перемогли на міжнародному конкурсі Маленькі волиняни перемогли на міжнародному конкурсі
28 лютий, 2020, 01:03
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
10 липень, 2019, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації
Сьогодні, 21:11
 0
Продавав лисеня за 2000грн: ковельські зоозахисники затримали браконьєра.ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
 0
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 травня
Сьогодні, 20:12
 0
На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували
Сьогодні, 19:12
 0
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8