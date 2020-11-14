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ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка
Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму у зв’язку з продовженням репресій проти опозиції і польської громади.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції.
"Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий у найближчі тижні. Цей пакет буде включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади" - сказав Боррель.

Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними ЗМІ, робота над ним триває з початку березня.
До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

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Теги: санкції, Білорусь
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