ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка





Про це, як повідомляє "Жозеп Боррель.



За його словами, білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції.

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий у найближчі тижні. Цей пакет буде включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади" - сказав Боррель.



Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними ЗМІ, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму у зв’язку з продовженням репресій проти опозиції і польської громади.Про це, як повідомляє " Європейська правда ", заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпекиЗа його словами, білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції."Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий у найближчі тижні. Цей пакет буде включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади" - сказав Боррель.Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними ЗМІ, робота над ним триває з початку березня.До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

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