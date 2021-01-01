Шмигаль заявив, що Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до серпня

Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.



Про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю



"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.



За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрвважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.Про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна. "Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні".

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