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Шмигаль заявив, що Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до серпня

Шмигаль заявив, що Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до серпня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.

Про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні".

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Теги: Шмигаль, продовження карантину
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