Не лише лохина у топі: в Україні набуває популярності вирощування обліпихи
Сьогодні, 03:20
Ягоди обліпихи мають попит серед представників торговельних мереж, а фермери-початківці – цікавляться розсадою. Про це в інтерв’ю для Агробізнесу Сьогодні розповів головний агроном ТОВ «Аграрна компанія «Еко-Парк» Федір Прима, пише agronews.ua.
«У нас основна ягода – лохина. Інша – нішева: це обліпиха. Ми працюємо в Чернігівській області. Наше підприємство ТОВ “Аграрна компанія «Еко-Парк»” заснована 2016 року. Починали з невеликих площ: у нас було 6 га лохини й 6 га полуниць», – розповідає фермер.
Нині господарство має вже 35 га лохини й 22 га обліпихи. Кажуть, є плани з розвитку лохини й обліпихи, але для вирощування у майбутньому розглядають також інші ягідні культури. Обліпиху не лише продають як ягоду, а й як розсаду.
«Вийшли на латвійський розсадник BRUwell селекціонера Андрія Брювеліса. Побачили його поле і плантації його партнерів – латвійських фермерів. Вирішили попрацювати саме в напрямі обліпихи. Культура нова, якщо говорити про промислові масштаби. Але вона не вимоглива у вирощуванні, а попит на неї зростає. Ми вже розуміємо, що треба розширюватися, диверсифікувати асортимент вирощуваної продукції», – каже Федір Прима.
Як відомо, обліпиха – це кущ або деревце з колючими гілками. Харчова, медоносна і декоративна рослина. Ягоди щільно обліплюють гілки, звідти пішла назва. Плоди жовтого, помаранчевого або червонястого кольору, кислувато-солодкі, на смак наче ананас. Тому її ще називають «північним ананасом».
Цікаво, що ягодах обліпихи вітаміну С вдесятеро більше, ніж в лимонах. Вона покращує обмін речовин, а також багата на вітаміни, мікроелементи й флавоноїди, які мають противірусну дію, покращують зір, нервову систему, серце та кровоносні судини. Сік обліпихи – засіб проти кашлю.
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«У нас основна ягода – лохина. Інша – нішева: це обліпиха. Ми працюємо в Чернігівській області. Наше підприємство ТОВ “Аграрна компанія «Еко-Парк»” заснована 2016 року. Починали з невеликих площ: у нас було 6 га лохини й 6 га полуниць», – розповідає фермер.
Нині господарство має вже 35 га лохини й 22 га обліпихи. Кажуть, є плани з розвитку лохини й обліпихи, але для вирощування у майбутньому розглядають також інші ягідні культури. Обліпиху не лише продають як ягоду, а й як розсаду.
«Вийшли на латвійський розсадник BRUwell селекціонера Андрія Брювеліса. Побачили його поле і плантації його партнерів – латвійських фермерів. Вирішили попрацювати саме в напрямі обліпихи. Культура нова, якщо говорити про промислові масштаби. Але вона не вимоглива у вирощуванні, а попит на неї зростає. Ми вже розуміємо, що треба розширюватися, диверсифікувати асортимент вирощуваної продукції», – каже Федір Прима.
Як відомо, обліпиха – це кущ або деревце з колючими гілками. Харчова, медоносна і декоративна рослина. Ягоди щільно обліплюють гілки, звідти пішла назва. Плоди жовтого, помаранчевого або червонястого кольору, кислувато-солодкі, на смак наче ананас. Тому її ще називають «північним ананасом».
Цікаво, що ягодах обліпихи вітаміну С вдесятеро більше, ніж в лимонах. Вона покращує обмін речовин, а також багата на вітаміни, мікроелементи й флавоноїди, які мають противірусну дію, покращують зір, нервову систему, серце та кровоносні судини. Сік обліпихи – засіб проти кашлю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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