11 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.



Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультету Тетяни Яцечко-Блаженко.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 травня, у світі відзначають День поїзда, а віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради, директор ТзОВ «Житлобуд-2»Також день народження 11 травня у журналістки, громадського діяча, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультетуВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.

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