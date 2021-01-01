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11 травня на Волині: гортаючи календар

11 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 11 травня, у світі відзначають День поїзда, а віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.

Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультету Тетяни Яцечко-Блаженко.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.

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