Нова книга Ліни Костенко може вийти до кінця 2021 року
Сьогодні, 00:22
Українська письменниця, поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко наразі працює над декількома книжками – і хоч одна з них може вийти до кінця 2021 року. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів поет і директор видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” Іван Малкович.
В інтерв’ю Малкович розповів, що читав останній рукопис Костенко, над яким вона працює останні роки. Як стверджує видавець, нова книга є сумішшю жанрів, для описання якої не вистачить слова “роман”. Втім, наразі ще невідомо коли його чекати.
“Коли вона його віддасть в друк – знає тільки вона. Вона має відчути, коли готова це зробити”, – зазначив Малкович.
Окрім того, письменниця працює ще над кількома книжками – дві книжки поезій, книга спогадів “Дивний сад Івашкевича” і книжка літературно-критичних есеїв.
Нагадаємо, що Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію з літератури. Про це стало відомо напередодні дня народження письменниці, якій сьогодні виповнився 91 рік. Такі плани обговорювали на засіданні Комітету з питань культури та гуманітарної політики.
У 2010 році вийшов перший роман письменниці “Записки українського самашедшого”, а у 2011-му опублікували “Річку Геракліта” – останню на сьогодні поетичну збірку, куди потрапили не тільки найкращі її твори, але й 50 нових поезій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В інтерв’ю Малкович розповів, що читав останній рукопис Костенко, над яким вона працює останні роки. Як стверджує видавець, нова книга є сумішшю жанрів, для описання якої не вистачить слова “роман”. Втім, наразі ще невідомо коли його чекати.
“Коли вона його віддасть в друк – знає тільки вона. Вона має відчути, коли готова це зробити”, – зазначив Малкович.
Окрім того, письменниця працює ще над кількома книжками – дві книжки поезій, книга спогадів “Дивний сад Івашкевича” і книжка літературно-критичних есеїв.
Нагадаємо, що Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію з літератури. Про це стало відомо напередодні дня народження письменниці, якій сьогодні виповнився 91 рік. Такі плани обговорювали на засіданні Комітету з питань культури та гуманітарної політики.
У 2010 році вийшов перший роман письменниці “Записки українського самашедшого”, а у 2011-му опублікували “Річку Геракліта” – останню на сьогодні поетичну збірку, куди потрапили не тільки найкращі її твори, але й 50 нових поезій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нова книга Ліни Костенко може вийти до кінця 2021 року
Сьогодні, 00:22
11 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка
10 травень, 23:06
У Ківерцях сім’я отруїлась природним газом: двоє дітей у реанімації
10 травень, 21:11
Медіа