Нова книга Ліни Костенко може вийти до кінця 2021 року

Ліна Костенко наразі працює над декількома книжками – і хоч одна з них може вийти до кінця 2021 року. Про це в інтерв’ю Іван Малкович.



В інтерв’ю Малкович розповів, що читав останній рукопис Костенко, над яким вона працює останні роки. Як стверджує видавець, нова книга є сумішшю жанрів, для описання якої не вистачить слова “роман”. Втім, наразі ще невідомо коли його чекати.



“Коли вона його віддасть в друк – знає тільки вона. Вона має відчути, коли готова це зробити”, – зазначив Малкович.



Окрім того, письменниця працює ще над кількома книжками – дві книжки поезій, книга спогадів “Дивний сад Івашкевича” і книжка літературно-критичних есеїв.



Нагадаємо, що



У 2010 році вийшов перший роман письменниці “Записки українського самашедшого”, а у 2011-му опублікували “Річку Геракліта” – останню на сьогодні поетичну збірку, куди потрапили не тільки найкращі її твори, але й 50 нових поезій.



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