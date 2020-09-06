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Нова книга Ліни Костенко може вийти до кінця 2021 року

Нова книга Ліни Костенко може вийти до кінця 2021 року
Українська письменниця, поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко наразі працює над декількома книжками – і хоч одна з них може вийти до кінця 2021 року. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів поет і директор видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” Іван Малкович.

В інтерв’ю Малкович розповів, що читав останній рукопис Костенко, над яким вона працює останні роки. Як стверджує видавець, нова книга є сумішшю жанрів, для описання якої не вистачить слова “роман”. Втім, наразі ще невідомо коли його чекати.

“Коли вона його віддасть в друк – знає тільки вона. Вона має відчути, коли готова це зробити”, – зазначив Малкович.

Окрім того, письменниця працює ще над кількома книжками – дві книжки поезій, книга спогадів “Дивний сад Івашкевича” і книжка літературно-критичних есеїв.

Нагадаємо, що Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію з літератури. Про це стало відомо напередодні дня народження письменниці, якій сьогодні виповнився 91 рік. Такі плани обговорювали на засіданні Комітету з питань культури та гуманітарної політики.

У 2010 році вийшов перший роман письменниці “Записки українського самашедшого”, а у 2011-му опублікували “Річку Геракліта” – останню на сьогодні поетичну збірку, куди потрапили не тільки найкращі її твори, але й 50 нових поезій.

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Теги: Ліна ҐКостенко, роман, Малкович
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