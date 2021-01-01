Євробачення 2021: виступ Go_A у другий день репетицій визнали найкращим

9 травня на сцені Rotterdam Ahoy відбулась перша репетиція на сцені дев'яти учасників півфіналу першого туру "Євробачення 2021": на сцені були гурти від Кіпру, Хорватії, Мальти, Румунії, Ізраїлю, Норвегії, Азербайджану, Бельгії та України. Як повідомляє видання wiwiblogs, виступ гурту Go_A визнали найкращим.Представники європейської преси мали змогу стежити за репетиціями на арені в Роттердамі, або через пряму трансляцію. Після вони проголосували за їхні улюблені репетиції цього дня.Перше місце в цьому опитуванні зайняв гурт Go_A – він отримав 1 803 голоси, що становить 22,85% від загальної кількості голосів.Журналіст видання, яка спостерігала за репетицією, описала виступ Go_A наступними словами:"Це свято для всіх почуттів. Візуально, за звучанням, духовно. Go_A приносять задоволення. <...> Всі розрізнені елементи не повинні були спрацювати разом – зелена куртка з пір'я Катерини, хлопчики в захисних костюмах, дерева, мішки з насінням, німби вогнів, психоделічний світлодіод ... Але кінцевий результат вражає!".Також український гурт увійшов до десятки найкращих за прогнозами букмекерівЗазначимо, кліп на пісню "SHUM" представника України гурту Go_A увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Пісенного конкурсу Євробачення.