Повідомили, скільки Луцьку коштують фонтани
Сьогодні, 07:16
На утримання чотирьох фонтанів у місті Луцьку з травня до вересня цього року виділять близько мільйона гривень.
Відкриті торги для пошуку надавача послуг оголосив на платформі Prozorro департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, а аукціон розпочнеться 24 травня.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Очікувана вартість робіт становить 1 050 000 гривень. Ця сума включатиме теж витрати на електричну енергію, водопостачання та водовідведення.
Технічна специфікація включає утримання фонтанів у сквері Алмазова на проспекті Волі, «Каскад» на вулиці Глушець, біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.
Фонтани мають експлуатуватися 12 годин на добу. Загальна кількість годин роботи фонтанів – 648.
Експлуатація фонтанів включатиме виїзд на місце дислокації, огляд чаші фонтанів, її очищення, спуск до машинного залу, огляд електровмикачів, запуск насосів і виїзд на місце з відключенням фонтанів.
Послуги з утримання водограїв мають надаватися з травня до вересня 2021 року.
Відзначимо, що фонтани в Луцьку після зими вперше запустили на Великодні свята.
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Відкриті торги для пошуку надавача послуг оголосив на платформі Prozorro департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, а аукціон розпочнеться 24 травня.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Очікувана вартість робіт становить 1 050 000 гривень. Ця сума включатиме теж витрати на електричну енергію, водопостачання та водовідведення.
Технічна специфікація включає утримання фонтанів у сквері Алмазова на проспекті Волі, «Каскад» на вулиці Глушець, біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.
Фонтани мають експлуатуватися 12 годин на добу. Загальна кількість годин роботи фонтанів – 648.
Експлуатація фонтанів включатиме виїзд на місце дислокації, огляд чаші фонтанів, її очищення, спуск до машинного залу, огляд електровмикачів, запуск насосів і виїзд на місце з відключенням фонтанів.
Послуги з утримання водограїв мають надаватися з травня до вересня 2021 року.
Відзначимо, що фонтани в Луцьку після зими вперше запустили на Великодні свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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