Повідомили, скільки Луцьку коштують фонтани





Відкриті торги для пошуку надавача послуг оголосив на платформі Prozorro департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, а аукціон розпочнеться 24 травня.

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Очікувана вартість робіт становить 1 050 000 гривень. Ця сума включатиме теж витрати на електричну енергію, водопостачання та водовідведення.



Технічна специфікація включає утримання фонтанів у сквері Алмазова на проспекті Волі, «Каскад» на вулиці Глушець, біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.



Фонтани мають експлуатуватися 12 годин на добу. Загальна кількість годин роботи фонтанів – 648.



Експлуатація фонтанів включатиме виїзд на місце дислокації, огляд чаші фонтанів, її очищення, спуск до машинного залу, огляд електровмикачів, запуск насосів і виїзд на місце з відключенням фонтанів.



Послуги з утримання водограїв мають надаватися з травня до вересня 2021 року.



Відзначимо, що фонтани в Луцьку після зими вперше запустили на Великодні свята.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На утримання чотирьох фонтанів у місті Луцьку з травня до вересня цього року виділять близько мільйона гривень.Відкриті торги для пошуку надавача послуг оголосив на платформі Prozorro департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, а аукціон розпочнеться 24 травня.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини Очікувана вартість робіт становить 1 050 000 гривень. Ця сума включатиме теж витрати на електричну енергію, водопостачання та водовідведення.Технічна специфікація включає утримання фонтанів у сквері Алмазова на проспекті Волі, «Каскад» на вулиці Глушець, біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.Фонтани мають експлуатуватися 12 годин на добу. Загальна кількість годин роботи фонтанів – 648.Експлуатація фонтанів включатиме виїзд на місце дислокації, огляд чаші фонтанів, її очищення, спуск до машинного залу, огляд електровмикачів, запуск насосів і виїзд на місце з відключенням фонтанів.Послуги з утримання водограїв мають надаватися з травня до вересня 2021 року.Відзначимо, що фонтани в Луцьку після зими вперше запустили на Великодні свята.

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