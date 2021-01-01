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Повідомили, скільки Луцьку коштують фонтани

Повідомили, скільки Луцьку коштують фонтани
На утримання чотирьох фонтанів у місті Луцьку з травня до вересня цього року виділять близько мільйона гривень.

Відкриті торги для пошуку надавача послуг оголосив на платформі Prozorro департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, а аукціон розпочнеться 24 травня.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Очікувана вартість робіт становить 1 050 000 гривень. Ця сума включатиме теж витрати на електричну енергію, водопостачання та водовідведення.

Технічна специфікація включає утримання фонтанів у сквері Алмазова на проспекті Волі, «Каскад» на вулиці Глушець, біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.

Фонтани мають експлуатуватися 12 годин на добу. Загальна кількість годин роботи фонтанів – 648.

Експлуатація фонтанів включатиме виїзд на місце дислокації, огляд чаші фонтанів, її очищення, спуск до машинного залу, огляд електровмикачів, запуск насосів і виїзд на місце з відключенням фонтанів.

Послуги з утримання водограїв мають надаватися з травня до вересня 2021 року.

Відзначимо, що фонтани в Луцьку після зими вперше запустили на Великодні свята.

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Теги: витрати на фонтани, Луцьк
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