У Дніпрі самогубця випав з 8-поверху на жінку





Сталося це в спальному районі Дніпра в неділю 9 травня, - повідомляє



Літня жінка разом із донькою йшла тротуаром до аптеки. Раптом відчула сильний удар та знепритомніла. Очевидці кинулися на допомогу та викликали "швидку". Чоловік загинув на місці, а 66-річну жінку шпиталізували з травмами. Поліція встановлює обставини трагедії. Попередня кваліфікація — самогубство.



60-річний чоловік після смерті батьків жив один, ніде не працював. Перед падінням був удома сам. Сусіди кажуть: загиблий перебував на обліку в психіатра.



"З головою не все в порядку. Його днем бачили. Він ходив у неналежному вигляді. Випав, роздягнений весь догола. Упав спочатку на козирок аптеки, потім на перила і відскочив на жінку", — зазначають місцеві.



Стан хворої стабільний. Загрози для життя немає. Вона перебуває при тямі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху і ледь не вбив перехожу.Сталося це в спальному районі Дніпра в неділю 9 травня, - повідомляє Інформатор Літня жінка разом із донькою йшла тротуаром до аптеки. Раптом відчула сильний удар та знепритомніла. Очевидці кинулися на допомогу та викликали "швидку". Чоловік загинув на місці, а 66-річну жінку шпиталізували з травмами. Поліція встановлює обставини трагедії. Попередня кваліфікація — самогубство.60-річний чоловік після смерті батьків жив один, ніде не працював. Перед падінням був удома сам. Сусіди кажуть: загиблий перебував на обліку в психіатра."З головою не все в порядку. Його днем бачили. Він ходив у неналежному вигляді. Випав, роздягнений весь догола. Упав спочатку на козирок аптеки, потім на перила і відскочив на жінку", — зазначають місцеві.Стан хворої стабільний. Загрози для життя немає. Вона перебуває при тямі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію