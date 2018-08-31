У Дніпрі самогубця випав з 8-поверху на жінку
Сьогодні, 01:28
У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху і ледь не вбив перехожу.
Сталося це в спальному районі Дніпра в неділю 9 травня, - повідомляє Інформатор.
Літня жінка разом із донькою йшла тротуаром до аптеки. Раптом відчула сильний удар та знепритомніла. Очевидці кинулися на допомогу та викликали "швидку". Чоловік загинув на місці, а 66-річну жінку шпиталізували з травмами. Поліція встановлює обставини трагедії. Попередня кваліфікація — самогубство.
60-річний чоловік після смерті батьків жив один, ніде не працював. Перед падінням був удома сам. Сусіди кажуть: загиблий перебував на обліку в психіатра.
"З головою не все в порядку. Його днем бачили. Він ходив у неналежному вигляді. Випав, роздягнений весь догола. Упав спочатку на козирок аптеки, потім на перила і відскочив на жінку", — зазначають місцеві.
Стан хворої стабільний. Загрози для життя немає. Вона перебуває при тямі.
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Сталося це в спальному районі Дніпра в неділю 9 травня, - повідомляє Інформатор.
Літня жінка разом із донькою йшла тротуаром до аптеки. Раптом відчула сильний удар та знепритомніла. Очевидці кинулися на допомогу та викликали "швидку". Чоловік загинув на місці, а 66-річну жінку шпиталізували з травмами. Поліція встановлює обставини трагедії. Попередня кваліфікація — самогубство.
60-річний чоловік після смерті батьків жив один, ніде не працював. Перед падінням був удома сам. Сусіди кажуть: загиблий перебував на обліку в психіатра.
"З головою не все в порядку. Його днем бачили. Він ходив у неналежному вигляді. Випав, роздягнений весь догола. Упав спочатку на козирок аптеки, потім на перила і відскочив на жінку", — зазначають місцеві.
Стан хворої стабільний. Загрози для життя немає. Вона перебуває при тямі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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