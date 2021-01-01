Повідомили, на скільки виросли ціни на комуналку

Витрати українців на комунальні послуги підвищилися більш ніж на 25% за останній рік.Середня вартість утримання житла і комунальних послуг, палива і газу підвищилася за квітень на 0,4%, за рік - на 26,5%, повідомляють в Державній службі статистики.Зокрема, вартість утримання та ремонту будинку протягом року підвищилася на 5,6%, витрати на водопостачання - на 11,5%, витрати на каналізацію - на 18,7%, на світло - на 36,6%. Витрати на природний газ досягли майже 90%, на гарячу воду і опалення - майже 15%.