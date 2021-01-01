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В Україні за добу від коронавірусу одужало вчетверо більше людей, аніж захворіло

В Україні за добу від коронавірусу одужало вчетверо більше людей, аніж захворіло
2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 травня 2021 року.

Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 084 особи;
летальних випадків – 119;
одужало – 8 617 осіб;
здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 124 535 осіб;
одужало – 1 777 370 осіб;
летальних випадків – 46 631;
проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

2 194 людини щепили проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

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Теги: коронавірус, статистика
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