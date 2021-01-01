В Україні за добу від коронавірусу одужало вчетверо більше людей, аніж захворіло

2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 1 084 особи;летальних випадків – 119;одужало – 8 617 осіб;здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 124 535 осіб;одужало – 1 777 370 осіб;летальних випадків – 46 631;проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.2 194 людини щепили проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.