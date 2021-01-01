У Луцьку відкрили третю дитячу студію розвитку «Розумаха»*

Студія розвитку «Розумаха», яка вже добре відома та активно працює у Луцьку 8 років, відкрила у місті свою третю локацію – на вулиці Чорновола, 2в.Урочисте відкриття із перерізанням стрічки, аніматорами, що влаштували для малечі безліч розваг, музикою та розіграшами відбулося учора, 10 травня.Методист і засновниця дитячої студії розвитку «Розумаха»розповіла, що головна особливість роботи фахівців «Розумахи» – фінська методологія, коли кожна дитина не лише розвивається і навчається, а й відчуває любов і прийняття.«Це така філософія навчання, яка передбачає заняття відразу з експериментами, досвідом, практикою. Діти навчаються в русі, граючись, але водночас розвиваючи інтелект. Тут вони отримують і закарбовують у собі цікавість до навчання. Тож вже у школі діти вчаться з радістю. Наша місія – зробити діток успішними, точніше – закласти фундамент для майбутнього. Для цього треба розвинути цікавість для пізнання нового. Якщо в людини є цікавість до пізнання нового, то вона буде успішною у будь-якій справі», – пояснює Олена Тамтура.Засновниця студії додає, що деякі педагоги працюють у команді «Розумахи» з дня відкриття першої студії. Всі методики, які вони використовують у своїй діяльності, є міжнародно запатентованими або авторськими.Безумовно, кожен педагог колективу має сертифікати, дипломи та нагороди, проходить навчання, внутрішні та зовнішні тренінги, аби вдосконалити свої навички. Утім, переконують у «Розумасі», найбільше батьки вихованців цінують тут не папірці, а те, що діти ідуть у студію розвитку із задоволенням й отримують тут справді якісні знання.Студію розвитку на вулиці Чорновола вирішили відкрити через те, що відчули потребу у цьому від тих, чиї діти вже є вихованцями «Розумахи», та попит від нових зацікавлених у такому навчанні. Дотепер же у Луцьку було дві локації «Розумахи» – на проспекті Волі, 4б та на проспекті Відродження, 6.У новій студії розвитку займатимуться з дітьми від 9 місяців і до 8 років. Репетитори, психологи та логопеди, за словами Олени Тамтури, працюватимуть і зі старшими дітьми.У новій студії розвитку є всі умови для активного та ефективного проведення часу із дітьми, зокрема – зал для занять зі старшими дітками, приміщення для міні-садочка, спортзал та приміщення для забезпечення харчування і особистої гігієни.Тож, у «Розумасі» запрошують діток у міні-садок, який працює з 8:30 до 18:30 , пропонують ранній розвиток для дітей від 1 до 3 років, бейбі-фітнес для діток від пів року до 3 років, розвиваючі заняття, play English, підготовку до школи, заняття з малювання, хореографії, футболу, майстер-класи тощо.Незмінною традицією «Розумахи» є також тематичні вечірки та свята для дітей (Новий рік, Різдво, 8 березня, Пасха, День захисту дітей та інші).«Із відгуків батьків ми знаємо, що діти, які є нашими випускниками, набагато простіше адаптовуються у шкільній атмосфері, мають високий рівень знань, дуже сміливі, активно відповідають на запитання», - каже Олена Тамтура.Приємним враженням про заняття у «Розумасі» поділилася мама півторарічного. Жінка розповіла, що студію розвитку із сином відвідують з 11-місячного віку. Зокрема, для найменших вихованців тут пропонують заняття разом із мамами.«Нам із сином дуже подобається. Тут і розвиток дрібної моторики, і соціалізація, Артем почав краще гратися з дітьми. Діти разом малюють, клеять, танцюють. Дуже класно, бо це і фізичний розвиток, і інтелектуальний. З двох років плануємо ходити у «Розумасі» у міні-садочок», - розповідає мама маленького вихованця студії розвитку.