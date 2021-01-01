105 нових випадків і жодного летального: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 105 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 2).Одужало за добу – 189 осіб, летальних випадків – 0, інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.За весь час пандемії в області зареєстрували 58744 підтверджених випадків COVID-19, із них 3056 у дітей та 3511 у медичних працівників. Одужали 52784 особи, з них 2560 дітей та 3178 медичних працівників. 1044 випадки хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків. Кількість активних хворих – 4916.За період епідемічного спостереження зареєстрували 64825 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 227 575 осіб. За минулу добу обстежили 159 осіб, в тому числі приватні лабораторії – 67.Від початку вакцинальної кампанії в області щеплено 20516 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 10 травня 2021 року щепили 52 особи.