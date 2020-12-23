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Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства розпочав «Дні відкритої води».

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці центру.

Саме так називаються відкриті спортивні заходи для дітей та молоді з застосуванням плавзасобів Центру. І перша така подія відбулась на території табору «Сонячний» в Гаразджі.

Впродовж дня на озері діяли різні локації. Для наймолодших – ознайомче катання з інструкторами Центру. Старша молодь змагалась на швидкісному проходженні дистанції, маневруючи та намагаючись випередити суперників за часом проходження.

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО


Паралельно з водними забавами проходили змагання зі спортивного орієнтування, де кожен міг спробувати свої сили у вікових групах. Також постійно діяли майстер-класи з техніки спортивного туризму.

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО


Окрему увагу юних учасників заходу притягувала «солодка» локація, де можна було поласувати смаколиками та гарячим чаєм.

Задля дотримання карантинних обмежень програму розтягнули в часі та розвели на різні локації.

Загалом участь в заході взяли більше 100 дітей – як гуртківців центру, так і місцевих мешканців.

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО


Важливо зазначити допомогу в організації заходу депутатів Підгайцівської ОТГ – Микола Господарик та В'ячеслав Разумовський, завдяки яким вдалося організувати частування учасників та нагородження переможців змагань цінними призами.

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО


У центрі зауважують, що планують проводити «дні відкритої води» регулярно впродовж літа на території області задля популяризації туристського руху та залучення молоді до активного відпочинку.

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО

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Теги: Волинь, Дні відкритої води, Гаразджа, змагання, водні забави
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