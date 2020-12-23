Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО





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Саме так називаються відкриті спортивні заходи для дітей та молоді з застосуванням плавзасобів Центру. І перша така подія відбулась на території табору «Сонячний» в Гаразджі.



Впродовж дня на озері діяли різні локації. Для наймолодших – ознайомче катання з інструкторами Центру. Старша молодь змагалась на швидкісному проходженні дистанції, маневруючи та намагаючись випередити суперників за часом проходження.











Паралельно з водними забавами проходили змагання зі спортивного орієнтування, де кожен міг спробувати свої сили у вікових групах. Також постійно діяли майстер-класи з техніки спортивного туризму.









Окрему увагу юних учасників заходу притягувала «солодка» локація, де можна було поласувати смаколиками та гарячим чаєм.



Задля дотримання карантинних обмежень програму розтягнули в часі та розвели на різні локації.



Загалом участь в заході взяли більше 100 дітей – як гуртківців центру, так і місцевих мешканців.







Важливо зазначити допомогу в організації заходу депутатів Підгайцівської ОТГ – Микола Господарик та В'ячеслав Разумовський, завдяки яким вдалося організувати частування учасників та нагородження переможців змагань цінними призами.







У центрі зауважують, що планують проводити «дні відкритої води» регулярно впродовж літа на території області задля популяризації туристського руху та залучення молоді до активного відпочинку.

















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