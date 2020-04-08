На Волині чоловік, який палив суху траву, заплатить 3 тисячі штрафу
Сьогодні, 17:41
Волинянин заплатить штраф за спалювання сухої рослинності.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.
Спеціалісти екоінспекції у Волинській області спільно з працівниками УТМР провели рейдову перевірку у Камінь-Каширському районі.
Біля села Щитинь вони виявили чоловіка, який спалював суху рослинність.
На нього склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.
Спеціалісти екоінспекції у Волинській області спільно з працівниками УТМР провели рейдову перевірку у Камінь-Каширському районі.
Біля села Щитинь вони виявили чоловіка, який спалював суху рослинність.
На нього склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу.
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