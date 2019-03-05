У волинському ТМО – нове високоточне обладнання. ФОТО

Для надання сучасних і високоякісних медичних послуг пацієнтам у Любомльському територіально-медичному об’єднанні ось уже кілька днів функціонує новий комп’ютерний томограф.Роботу та потужності обладнання аналізували під час робочої поїздки голова Волинської обласної ради, генеральний директор ТМО Любомльського і Шацького районів, голова Любомльської ОТГ, повідомляє Волинська обласна рада.Голова перевага нового КТ – діагностика найвищої якості, що відповідає усім сучасним вимогам. А також можливість пройти обстеження безоплатно для пацієнтів, що мають підозру або хворіють на COVID-19, та за умови відповідного направлення від лікаря. Додатково усі охочі теж можуть скористатися діагностичними послугами на платній основі.Апарат дозволяє діагностувати захворювання внутрішніх органів людини, визначити приховані захворювання, хвороби хребта, післяінсультні стани, порушення мозку та ін.«Ми заключили пакет з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою (COVID-19), – розповів Володимир Дибель. – Тож таким пацієнтам послуги КТ надаватимуться безоплатно. Наші спеціалісти вже пройшли навчання і продовжують підвищувати кваліфікацію. КТ уже в роботі, гарно себе показав, його послуги вже доступні для мешканців нашого району».«Підвищення якості надання медичних послуг, розширення діагностичної бази – дуже важливі для людей, – зазначив Григорій Недопад. – наявність КТ у Любомльському ТМО полегшить доступ мешканців району до послуг сучасної діагностики. Найближчий такий апарат є у Ковелі, де постійна черга. Тож тепер не потрібно виїжджати в інші регіони для обстеження. А точна діагностика – основа якісного лікування і якнайшвидшого одужання».До слова, у Любомльському ТМО уклали більше пакетів медичних послуг з НСЗУ ніж минулоріч.