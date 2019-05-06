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В Україні може різко подорожчати алкоголь: як і чому зміняться ціни

В Україні може різко подорожчати алкоголь: як і чому зміняться ціни
В Україні вже найближчим часом можуть кардинально підвищити ціни на алкоголь. Вартість пляшки, згідно з проєктом відповідної постанови, збільшиться на 10 грн. Таке подорожчання допоможе знизити частку контрафакту, вважають чиновники.

Про те, як і чому можуть переглянути ціни на алкоголь, пише OBOZREVATEL.

Як зміняться ціни?

Як йдеться в проєкті постанови Мінекономіки, зараз мінімальні ціни на алкоголь не відповідають реальним витратам на їх виробництво. А це призводить до того, що чесні виробники алкогольних напоїв не можуть конкурувати із сірим ринком.

Згідно з розрахунками, підвищення, в разі підтримки проєкту, може відбутися так:

горілка (на 6,2%) – з 89,4 до 94,9 грн;

віскі (5,9%) – з 179 до 189,5 грн;

коньяк (5,5%) – з 151,66 до 160 грн.

Ще одна причина для підвищення мінімальних цін – спроба поліпшити ситуацію з охороною здоров'я в країні. Згідно з дослідженнями ВООЗ, як ідеться у пояснювальній записці до документа, приблизно кожна п'ята смерть серед осіб у віці 15-19 років і кожна четверта смерть у віковій групі 20-24 років від алкоголю. Збільшення ціни на алкогольні напої визнано однією з державних політик, яка зменшує загальне споживання і пов'язану з цим шкоду. Зростання ціни на алкогольні напої на 10% асоціюється зі зниженням приблизно на 32% кількості випадків смертей, що відбуваються через вживання алкоголю.

Контрафакт має попит

В Україні найпопулярнішим алкогольним напоєм залишається горілка. Її легальне виробництво, за умови сплати акцизів, не дозволяє встановлювати ціну на рівні близько 90 грн за пляшку 0,5 літра. А ось контрафактна продукція може коштувати скільки завгодно. В інтернеті, наприклад, можна зустріти десятки оголошень про продаж горілки за ціною в 18,5 грн за 0,5 літра.

У великих магазинах і супермаркетах такий продукт придбати практично неможливо. А ось дрібні магазини, кіоски і кафе можуть завдяки такій продукції продавати алкоголь із націнкою в 300-400 %. Водночас для покупця різниця в ціні буде незначною.

Результат такої діяльності – щорічні випадки летального отруєння неякісним алкоголем. Аналітик ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач розповідає: в середньому близько половини всього алкоголю – контрафакт. Українці купують найдешевшу продукцію, навіть якщо її якість викликає сумніви.

"Під час купівлі алкоголю споживачі переважно орієнтуються на ціну. На вартість одного градуса напою на полиці. Але підвищення мінімальних роздрібних цін не вплине на ставлення українців до алкоголю. Менше пити не стануть. Адже купити контрафактний алкоголь за низькими цінами не є проблемою. Ми можемо написати в гуглі фразу "продам горілку дешево" і побачимо безліч пропозицій у 4-4,5 рази дешевше, ніж на полиці", – говорить Товкач.

Обсяг тіньового ринку становить близько 25 млрд грн на рік. Переважно підробляють міцні недорогі напої. Найменш цікаві для фальсифікаторів – пиво та інші зброджені напої без додавання спирту (сидр, перрі тощо).

Приблизно 70% нелегального ринку займає міцний алкоголь (горілка), 27% – вина і 3% – пиво. Якщо алкоголь коштує менше від встановленої ціни, це однозначно фальсифікат. І підвищуючи ціни, Кабмін фактично дає можливість заробляти виробникам, продаючи легальну продукцію за мінімальною вартістю. Зараз, якщо працювати чесно і пропонувати мінімально дозволену ціну, бізнес стане збитковим.

Директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов упевнений, що багато українців досі купує алкоголь у мережі і водночас не звертає увагу на ризики, алкоголь закуповують ящиками.
"Багато хто досі купує в інтернеті, перепродує і розповідає потім, що "тьотя працює на заводі і принесла". Є мінімальна ціна на алкоголь. Не може горілка коштуватиме менш ніж 89,4 грн. А люди купують по 50 грн за літр в інтернеті, з машин прямо ящиками. Якість такого алкоголю – самі розумієте", – говорить Несміянов.




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Теги: ціни, алкоголь
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