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За чотири місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020

За чотири місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
128 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-квітень 2021 року, що на 39 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-квітень трапилося 1034 дорожньо-транспортних пригод, що на 26 % більше аналогічного періоду минулого року.

На жаль, 15 людей загинули на дорогах області (що на 52 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 150 — травмувалася (зменшення на 42 % у порівнянні з 2020 роком).

Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за чотири місяці є:

- наїзд на пішохода (34 %),
- зіткнення (33 %),
- наїзд на перешкоду (13 %).
- перекидання транспортних засобів (10 %),
- наїзд на велосипедиста (5 %).

Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:

- порушення правил маневрування — 294 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 318 ДТП (31 %),
- недодержання дистанції — 218 ДТП (21 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 65 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 19 ДТП (2 %).

За звітний період на території Волинській області зареєстрували 19 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них - 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 20 ДТП за участю дітей, з них — 18 ДТП з травмованими, в яких 4 дитина загинула та 16 дітей травмувалися.

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Теги: Волинь, ДТП, статистика
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