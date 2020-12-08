У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів

У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Триватиме він до 31 серпня.Про це йдеться у розпорядженні міського головиУ місті визначили місця масового відпочинку громадян. Йдеться пн річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівську водойму.Департаменту житлово-комунального господарства доручили привести обладнання території пляжів до ладу відповідно до правил і санітарних норм. Роботи мають завершити до 30 травня.Також мають у Луцьку організувати підтримання територій пляжів в належному санітарному стані, забезпечити косіння трави та вирубку самонасіяних дерев і кущів берегової смуги протягом усього купального сезону.Укладуть договір з ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» про відбір проб води з водойм та ґрунту поблизу пляжів.Обстежать підводну частину пляжів і очистять їх від сторонніх предметів. На місцях чергуватимуть плавці-рятувальники, яких застрахують від нещасних випадків.Луцькому міському управлінню ГУ держпродспоживслужби у Волинській області доручили проводити постійний санітарний нагляд за роботою пляжного господарства і станом водного середовища, а Луцькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, департаменту муніципальної варти забезпечувати громадський порядок в місцях масового відпочинку шляхом патрулювання.