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У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів

У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Триватиме він до 31 серпня.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

У місті визначили місця масового відпочинку громадян. Йдеться пн річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівську водойму.

Департаменту житлово-комунального господарства доручили привести обладнання території пляжів до ладу відповідно до правил і санітарних норм. Роботи мають завершити до 30 травня.

Також мають у Луцьку організувати підтримання територій пляжів в належному санітарному стані, забезпечити косіння трави та вирубку самонасіяних дерев і кущів берегової смуги протягом усього купального сезону.

Укладуть договір з ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» про відбір проб води з водойм та ґрунту поблизу пляжів.

Обстежать підводну частину пляжів і очистять їх від сторонніх предметів. На місцях чергуватимуть плавці-рятувальники, яких застрахують від нещасних випадків.

Луцькому міському управлінню ГУ держпродспоживслужби у Волинській області доручили проводити постійний санітарний нагляд за роботою пляжного господарства і станом водного середовища, а Луцькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, департаменту муніципальної варти забезпечувати громадський порядок в місцях масового відпочинку шляхом патрулювання.

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Теги: купальний сезон, Луцьк, Стир, Теремнівські ставки
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