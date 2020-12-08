У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Сьогодні, 11:05
У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Триватиме він до 31 серпня.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
У місті визначили місця масового відпочинку громадян. Йдеться пн річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівську водойму.
Департаменту житлово-комунального господарства доручили привести обладнання території пляжів до ладу відповідно до правил і санітарних норм. Роботи мають завершити до 30 травня.
Також мають у Луцьку організувати підтримання територій пляжів в належному санітарному стані, забезпечити косіння трави та вирубку самонасіяних дерев і кущів берегової смуги протягом усього купального сезону.
Укладуть договір з ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» про відбір проб води з водойм та ґрунту поблизу пляжів.
Обстежать підводну частину пляжів і очистять їх від сторонніх предметів. На місцях чергуватимуть плавці-рятувальники, яких застрахують від нещасних випадків.
Луцькому міському управлінню ГУ держпродспоживслужби у Волинській області доручили проводити постійний санітарний нагляд за роботою пляжного господарства і станом водного середовища, а Луцькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, департаменту муніципальної варти забезпечувати громадський порядок в місцях масового відпочинку шляхом патрулювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
У місті визначили місця масового відпочинку громадян. Йдеться пн річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівську водойму.
Департаменту житлово-комунального господарства доручили привести обладнання території пляжів до ладу відповідно до правил і санітарних норм. Роботи мають завершити до 30 травня.
Також мають у Луцьку організувати підтримання територій пляжів в належному санітарному стані, забезпечити косіння трави та вирубку самонасіяних дерев і кущів берегової смуги протягом усього купального сезону.
Укладуть договір з ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» про відбір проб води з водойм та ґрунту поблизу пляжів.
Обстежать підводну частину пляжів і очистять їх від сторонніх предметів. На місцях чергуватимуть плавці-рятувальники, яких застрахують від нещасних випадків.
Луцькому міському управлінню ГУ держпродспоживслужби у Волинській області доручили проводити постійний санітарний нагляд за роботою пляжного господарства і станом водного середовища, а Луцькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, департаменту муніципальної варти забезпечувати громадський порядок в місцях масового відпочинку шляхом патрулювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Школа у селі Башлики запрацює до кінця цього року. ФОТО
Сьогодні, 11:16
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Сьогодні, 11:05
У волинському ТМО – нове високоточне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Подружжя з Волині прожило пліч-о-пліч пів століття
Сьогодні, 10:23
Медіа