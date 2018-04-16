Школа у селі Башлики запрацює до кінця цього року. ФОТО





Про це



Як проходить будівництво, оглянув голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко та депутат райради Олександр Шабала.



Територія нової школи займає 5 гектарів, загальний кошторис будівництва - 114 мільйонів гривень.



«Школа у Башликах будується третій рік, сподіваюся, що у цьому році її добудують. Єдине чого невідомо – чи до початку навчального року, чи до 1 січня. На цей рік заплановане дофінансування у сумі 54,3 мільйони, з яких майже 49 мільйонів надійдуть із Фонду регіонального розвитку, наших коштів – 5,5 мільйони гривень», - розповів голова Цуманської територіальної громади Анатолій Дорошук.









Нова школа розрахована на 400 місць.



«Перспектива села Башлики дуже велика, оскільки поруч Карпилівка, Цумань... Ці населені пункти у демографічному плані показують позитивну динаміку завдяки багатодітним сім’ям. Є ще такі села, як Ромашківка, Дубище. Коли нова школа запрацює, вона буде 11-річною, тому ми плануємо довозити дітей із цих населених пунктів. Якраз зараз оголошуємо тендер на придбання шкільного автобуса», - поділився планами Анатолій Дорошук.









Наразі у діючій Башликівській школі, яку облаштували у приміщенні колишнього клубу, в три зміни навчається близько 300 учнів.



«Стара школа – це колишній клуб. Там такі умови, що жах, діти вчаться у три зміни. Класи – як могли, так зробили і втиснули», - зауважив голова Цуманської громади.









Тож відкриття нової школи стане справжнім святом та полегшенням як для місцевих дітлахів, так і для педагогів.



«У новій школі все будується, як треба. Не знаю, чи у Луцьку є така школа. Лише території однієї 5 гектарів... Все сучасне, із дотримання вимог. Великі просторі класи, актовий зал, спортивний зал із роздягальнями, у якому можна проводити не тільки уроки фізкультури, а й змагання.



З цієї школи вийде багато чемпіонів. Зважаючи на те, що є поруч Карпилівка, Цумань, діти будуть між собою конкурувати, змагатися. Зрештою і вчителів це стимулюватиме розвивати школу та громаду», - поділився враженнями від Башликівської гімназії голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.









Радник голови райради, депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко лобіював ремонт дороги до Башликів, бо, на його думку, школа не може постати посеред багнюки.



«Наше надзавдання, крім будівництва, забезпечити облаштування дорожнього покриття. У переліку доріг, які ремонтуватимуться за кошти Дорожнього фонду, є дорога до Башликів. А на базі нової школи є всі передумови створити культурно-освітній центр усієї Цуманської громади», - сказав Юрій Ройко.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башлики добудовують сучасну школу. У Цуманській громаді сподіваються, що навчання у новенькому навчальному закладі розпочнеться вже в кінці цього року, а тим часом 300 школярів тиснуться у приміщенні колишнього клубу.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як проходить будівництво, оглянув голова Луцької районної ради, його радникта депутат райрадиТериторія нової школи займає 5 гектарів, загальний кошторис будівництва - 114 мільйонів гривень.«Школа у Башликах будується третій рік, сподіваюся, що у цьому році її добудують. Єдине чого невідомо – чи до початку навчального року, чи до 1 січня. На цей рік заплановане дофінансування у сумі 54,3 мільйони, з яких майже 49 мільйонів надійдуть із Фонду регіонального розвитку, наших коштів – 5,5 мільйони гривень», - розповів голова Цуманської територіальної громадиНова школа розрахована на 400 місць.«Перспектива села Башлики дуже велика, оскільки поруч Карпилівка, Цумань... Ці населені пункти у демографічному плані показують позитивну динаміку завдяки багатодітним сім’ям. Є ще такі села, як Ромашківка, Дубище. Коли нова школа запрацює, вона буде 11-річною, тому ми плануємо довозити дітей із цих населених пунктів. Якраз зараз оголошуємо тендер на придбання шкільного автобуса», - поділився планами Анатолій Дорошук.Наразі у діючій Башликівській школі, яку облаштували у приміщенні колишнього клубу, в три зміни навчається близько 300 учнів.«Стара школа – це колишній клуб. Там такі умови, що жах, діти вчаться у три зміни. Класи – як могли, так зробили і втиснули», - зауважив голова Цуманської громади.Тож відкриття нової школи стане справжнім святом та полегшенням як для місцевих дітлахів, так і для педагогів.«У новій школі все будується, як треба. Не знаю, чи у Луцьку є така школа. Лише території однієї 5 гектарів... Все сучасне, із дотримання вимог. Великі просторі класи, актовий зал, спортивний зал із роздягальнями, у якому можна проводити не тільки уроки фізкультури, а й змагання.З цієї школи вийде багато чемпіонів. Зважаючи на те, що є поруч Карпилівка, Цумань, діти будуть між собою конкурувати, змагатися. Зрештою і вчителів це стимулюватиме розвивати школу та громаду», - поділився враженнями від Башликівської гімназії голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Радник голови райради, депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко лобіював ремонт дороги до Башликів, бо, на його думку, школа не може постати посеред багнюки.«Наше надзавдання, крім будівництва, забезпечити облаштування дорожнього покриття. У переліку доріг, які ремонтуватимуться за кошти Дорожнього фонду, є дорога до Башликів. А на базі нової школи є всі передумови створити культурно-освітній центр усієї Цуманської громади», - сказав Юрій Ройко.

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