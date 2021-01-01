Гроші, велосипед та металобрухт: на Волині за минулу добу розкрили дві крадіжки





Про це



У п’ятницю, 7 травня, близько 23 години, до поліції звернулася 34-річна ковельчанка. Жінка повідомила, що із будинку її батьків у селі Буцин, у період з грудня по травень, викрадено велосипед, металобрухт та інші речі на загальну суму близько 20 тисяч гривень.



У цей час у помешканні ніхто не проживав, воно було зачинене, тому зловмисник проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері.



Оперативники встановили, що скоїв крадіжку 50-річний мешканець населеного пункту. Викрадене поліцейські вилучили.



А от у селі Набруска на Маневиччині співробітники сектору кримінальної поліції спільно з дільничними офіцерами викрили крадія грошових коштів із помешкання літнього чоловіка.



Зловмисником виявився 50-річний місцевий мешканець, він проник у будинок шляхом пошкодження навісного замка, коли нікого не було вдома, та виніс звідти 20 тисяч гривень, які були сховані у дерев’яній скринці. Грошові кошти правоохоронці часткового вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, що поєднана з проникненням у житло. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські оперативно розкрили крадіжки із помешкань волинян.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У п’ятницю, 7 травня, близько 23 години, до поліції звернулася 34-річна ковельчанка. Жінка повідомила, що із будинку її батьків у селі Буцин, у період з грудня по травень, викрадено велосипед, металобрухт та інші речі на загальну суму близько 20 тисяч гривень.У цей час у помешканні ніхто не проживав, воно було зачинене, тому зловмисник проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері.Оперативники встановили, що скоїв крадіжку 50-річний мешканець населеного пункту. Викрадене поліцейські вилучили.А от у селі Набруска на Маневиччині співробітники сектору кримінальної поліції спільно з дільничними офіцерами викрили крадія грошових коштів із помешкання літнього чоловіка.Зловмисником виявився 50-річний місцевий мешканець, він проник у будинок шляхом пошкодження навісного замка, коли нікого не було вдома, та виніс звідти 20 тисяч гривень, які були сховані у дерев’яній скринці. Грошові кошти правоохоронці часткового вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, що поєднана з проникненням у житло. Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію