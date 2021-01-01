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СБУ викрила міжнародну групу шахраїв, які продавали підроблену вакцину Pfizer

СБУ викрила міжнародну групу шахраїв, які продавали підроблену вакцину Pfizer
СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену вакцину від коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії «Pfizer».

Насправді, вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції, йдеться на сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія «Pfizer» офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від «Pfizer».

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової «вакцини» становила $250.

СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від «клієнтів» на тисячі доларів США.

СБУ, у співпраці з МОЗ України, викрила зловмисників та перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини «Pfizer» до інших країн наприкінці квітня.

Таким чином, СБУ не дала зловмисникам дискредитувати Україну в очах американської компанії «Pfizer». Відповідно до політики американської компанії «Пфайзер Продактс Інк» приставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи “Pfizer” та державою. Поставки вакцини здійснюється відповідно до переважних каналів поставки і конкретно до визначених державою місць вакцинації.

СБУ викрила міжнародну групу шахраїв, які продавали підроблену вакцину Pfizer
СБУ викрила міжнародну групу шахраїв, які продавали підроблену вакцину Pfizer
СБУ викрила міжнародну групу шахраїв, які продавали підроблену вакцину Pfizer

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Теги: СБУ, підробка, американська вакцина
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