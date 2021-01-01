З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 20:55
Волинські екоінспектори провели природоохоронний рейд, під час якого виявили 5 порушників рибальства та вилучили 18 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області 7 травня провели рейдову перевірку на Хрінницькому водосховищі поблизу сіл Липа та Гумнище.
З водного об'єкта інспектори вилучили 18 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток загальною довжиною два кілометри.
Крім того, виявили 5 порушників рибальства. На них склали протоколи за част. 3 статті 85 КУпАП.
Нагадують, що з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборону встановлюють з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області 7 травня провели рейдову перевірку на Хрінницькому водосховищі поблизу сіл Липа та Гумнище.
З водного об'єкта інспектори вилучили 18 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток загальною довжиною два кілометри.
Крім того, виявили 5 порушників рибальства. На них склали протоколи за част. 3 статті 85 КУпАП.
Нагадують, що з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборону встановлюють з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби.
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