вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток

З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Волинські екоінспектори провели природоохоронний рейд, під час якого виявили 5 порушників рибальства та вилучили 18 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Працівники Держекоінспекції у Волинській області 7 травня провели рейдову перевірку на Хрінницькому водосховищі поблизу сіл Липа та Гумнище.

З водного об'єкта інспектори вилучили 18 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток загальною довжиною два кілометри.

Крім того, виявили 5 порушників рибальства. На них склали протоколи за част. 3 статті 85 КУпАП.

Нагадують, що з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборону встановлюють з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Хрінники, браконьєри, риболовні сітки, порушники, екоінспекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 20:55
Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
Сьогодні, 20:00
Нардепам від «ОПЗЖ» Медведчуку та Козаку оголосили підозру у держзраді
Сьогодні, 19:49
Дітей з хати виносили на руках: деталі отруєння сім'ї чадним газом у Ківерцях. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
22 березень, 14:30
На Волині за святкові вихідні патрульні виявили понад 200 водіїв-порушників На Волині за святкові вихідні патрульні виявили понад 200 водіїв-порушників
05 травень, 18:30
На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток
29 березень, 18:40
Екоінспектори оштрафували декілька волинян, які спалювали суху траву на полях Екоінспектори оштрафували декілька волинян, які спалювали суху траву на полях
29 березень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
Сьогодні, 09:46
 1
З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 20:55
 0
Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Нардепам від «ОПЗЖ» Медведчуку та Козаку оголосили підозру у держзраді
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8