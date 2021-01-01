У будинку – брудно, нічого їсти: на Волині судили багатодітну горе-матір





Суддя Ольга Фазан розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительки Ратнівського краю. Слухання відбулось 5 травня, йдеться у постанові Ратнівського районного суду, пише



Обвинувачена 5 квітня не виконала своїх батьківських обов`язків щодо виховання чотирьох малолітніх дітей, а саме: перебувала у стані алкогольного сп`яніння, в будинку було брудно, не було їжі. Такими діями жінка вчинила адміністративне правопорушення.



У судовому засіданні багатодітна мати вину визнала.



Суд постановив визнати жительку Ратнівського краю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.184 ч.1 КУпАП, застосувавши стягнення у виді попередження.



Також, жінка заплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.

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