У будинку – брудно, нічого їсти: на Волині судили багатодітну горе-матір
Сьогодні, 12:05
У Ратному судили багатодітну матір.
Суддя Ольга Фазан розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительки Ратнівського краю. Слухання відбулось 5 травня, йдеться у постанові Ратнівського районного суду, пише Район.Ратне.
Обвинувачена 5 квітня не виконала своїх батьківських обов`язків щодо виховання чотирьох малолітніх дітей, а саме: перебувала у стані алкогольного сп`яніння, в будинку було брудно, не було їжі. Такими діями жінка вчинила адміністративне правопорушення.
У судовому засіданні багатодітна мати вину визнала.
Суд постановив визнати жительку Ратнівського краю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.184 ч.1 КУпАП, застосувавши стягнення у виді попередження.
Також, жінка заплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.
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Суддя Ольга Фазан розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительки Ратнівського краю. Слухання відбулось 5 травня, йдеться у постанові Ратнівського районного суду, пише Район.Ратне.
Обвинувачена 5 квітня не виконала своїх батьківських обов`язків щодо виховання чотирьох малолітніх дітей, а саме: перебувала у стані алкогольного сп`яніння, в будинку було брудно, не було їжі. Такими діями жінка вчинила адміністративне правопорушення.
У судовому засіданні багатодітна мати вину визнала.
Суд постановив визнати жительку Ратнівського краю винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.184 ч.1 КУпАП, застосувавши стягнення у виді попередження.
Також, жінка заплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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