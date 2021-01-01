У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 12:15
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 12:00 11 травня скупчилося 220 автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Найбільші черги у пункті пропуску "Шегині". Там скупчилось 70 авто.
У пункті пропуску "Ягодин" стоять 60 автомобілів, “Рава-Руська” - 50
“Грушів” - 20, "Краковець" - 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Найбільші черги у пункті пропуску "Шегині". Там скупчилось 70 авто.
У пункті пропуску "Ягодин" стоять 60 автомобілів, “Рава-Руська” - 50
“Грушів” - 20, "Краковець" - 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік
Сьогодні, 12:22
«У неї бійцівський характер», – побратими про військову з Волині, що служить в зоні ООС
Сьогодні, 12:17
У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 12:15
Як вибрати кальян для домашнього застосування*
Сьогодні, 12:05
Медіа