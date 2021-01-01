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У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 12:00 11 травня скупчилося 220 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.

Найбільші черги у пункті пропуску "Шегині". Там скупчилось 70 авто.

У пункті пропуску "Ягодин" стоять 60 автомобілів, “Рава-Руська” - 50
“Грушів” - 20, "Краковець" - 20.

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Теги: черги, авто, Польща
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