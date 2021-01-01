Волинянка стала переможницею чемпіонату з вільної боротьби





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Чемпіонкою стала Діана Лаць у ваговій категорії 46 кг. Зауважують, що за результатами чемпіонату, спортсменку відібрали на чемпіонат Європи. Тренують переможницю О.З. Скобельський та І.Б. Палій



Срібну нагороду у змаганнях виборола Діана Рисьова у ваговій категорії 43 кг. Тренують призерку О.П. Стус та О.Г. Раковський



Бронзовими призерами стали: Ірина Борисюк у ваговій категорії 61 кг, тренери - О.А. Мілехін та О.Г. Раковський та Олександр Кадіра у ваговій категорії 71 кг, тренер – О.П. Стус.



Також, Олександра Симчук і Іванна Буяджи посіли 4 місця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Хмельницькому протягом 5-7 травня відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед кадетів 2004-2006 років народження. На змаганнях спортсмени Волинської області показали високі результати, здобувши 4 медалі різного ґатунку.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіонкою сталау ваговій категорії 46 кг. Зауважують, що за результатами чемпіонату, спортсменку відібрали на чемпіонат Європи. Тренують переможницютаСрібну нагороду у змаганнях виборолау ваговій категорії 43 кг. Тренують призеркутаБронзовими призерами стали:у ваговій категорії 61 кг, тренери -та О.Г. Раковський тау ваговій категорії 71 кг, тренер – О.П. Стус.Також,посіли 4 місця.

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