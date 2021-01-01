У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав
Сьогодні, 12:50
Патрульні надали допомогу водієві, який заблукав у місті Луцьку.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
11 травня вночі на вулиці Глушець патрульні виявили водія вантажного автомобіля, який здійснював доставлення карет екстреної медичної допомоги, однак заблукав та не знав як доїхати до місця призначення.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні здійснили супровід вантажного транспортного засобу на вулицю Словацького.
"Шановні водії великогабаритного транспорту, плануйте свої маршрути завчасно, це дозволить мінімізувати виникнення ускладнень руху на автодорогах області та міста Луцька", - наголошують патрульні.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
11 травня вночі на вулиці Глушець патрульні виявили водія вантажного автомобіля, який здійснював доставлення карет екстреної медичної допомоги, однак заблукав та не знав як доїхати до місця призначення.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні здійснили супровід вантажного транспортного засобу на вулицю Словацького.
"Шановні водії великогабаритного транспорту, плануйте свої маршрути завчасно, це дозволить мінімізувати виникнення ускладнень руху на автодорогах області та міста Луцька", - наголошують патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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