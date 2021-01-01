Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця
Сьогодні, 12:32
У Володимирі-Волинському поліція розслідує факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 10 травня, у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання з ножовим пораненням госпіталізували 17-річного хлопця.
Поліцейські оперативно з’ясували, що тілесні ушкодження під час конфлікту потерпілому наніс 18-річний житель Володимир-Волинського району.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри затриманому, вирішуватимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 10 травня, у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання з ножовим пораненням госпіталізували 17-річного хлопця.
Поліцейські оперативно з’ясували, що тілесні ушкодження під час конфлікту потерпілому наніс 18-річний житель Володимир-Волинського району.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри затриманому, вирішуватимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині злодій завантажив у свій автомобіль мотоцикл та втік
Сьогодні, 12:42
Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця
Сьогодні, 12:32
На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік
Сьогодні, 12:22
«У неї бійцівський характер», – побратими про військову з Волині, що служить в зоні ООС
Сьогодні, 12:17
Медіа