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Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця

Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця
У Володимирі-Волинському поліція розслідує факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 10 травня, у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання з ножовим пораненням госпіталізували 17-річного хлопця.

Поліцейські оперативно з’ясували, що тілесні ушкодження під час конфлікту потерпілому наніс 18-річний житель Володимир-Волинського району.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри затриманому, вирішуватимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, конфлікт, вдарив ножем
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