Волинянин вдарив ножем 17-річного хлопця





Про це



Учора, 10 травня, у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання з ножовим пораненням госпіталізували 17-річного хлопця.



Поліцейські оперативно з’ясували, що тілесні ушкодження під час конфлікту потерпілому наніс 18-річний житель Володимир-Волинського району.



Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри затриманому, вирішуватимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.



Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Фото - ілюстративне.

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