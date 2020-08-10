На Волині злодій завантажив у свій автомобіль мотоцикл та втік

Правоохоронці викрили мешканця Львівщини, який викрав на Волині мотоцикл.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Про викрадення мотоцикла з підсобного приміщення домогосподарства поліції повідомив 56-річний горохівчанин. Подія трапилась у неділю, 9 травня.На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та інші профільні підрозділи відділення поліції №2 (м. Горохів). Правоохоронці встановили, що зловмисник потрапив у приміщення, зірвавши навісний замок. Двоколісний він завантажив у свій транспортний засіб та вивіз його у невідомому напрямку.Під час проведення усіх необхідних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до незаконного заволодіння мотоциклом причетний 55-річний мешканець одного із сіл Львівської області. Оглянувши територію домоволодіння зловмисника, правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб, його вилучили.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.