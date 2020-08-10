На Волині злодій завантажив у свій автомобіль мотоцикл та втік
Сьогодні, 12:42
Правоохоронці викрили мешканця Львівщини, який викрав на Волині мотоцикл.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Про викрадення мотоцикла з підсобного приміщення домогосподарства поліції повідомив 56-річний горохівчанин. Подія трапилась у неділю, 9 травня.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та інші профільні підрозділи відділення поліції №2 (м. Горохів). Правоохоронці встановили, що зловмисник потрапив у приміщення, зірвавши навісний замок. Двоколісний він завантажив у свій транспортний засіб та вивіз його у невідомому напрямку.
Під час проведення усіх необхідних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до незаконного заволодіння мотоциклом причетний 55-річний мешканець одного із сіл Львівської області. Оглянувши територію домоволодіння зловмисника, правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб, його вилучили.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Про викрадення мотоцикла з підсобного приміщення домогосподарства поліції повідомив 56-річний горохівчанин. Подія трапилась у неділю, 9 травня.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та інші профільні підрозділи відділення поліції №2 (м. Горохів). Правоохоронці встановили, що зловмисник потрапив у приміщення, зірвавши навісний замок. Двоколісний він завантажив у свій транспортний засіб та вивіз його у невідомому напрямку.
Під час проведення усіх необхідних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до незаконного заволодіння мотоциклом причетний 55-річний мешканець одного із сіл Львівської області. Оглянувши територію домоволодіння зловмисника, правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб, його вилучили.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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