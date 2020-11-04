На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО





Керівник екопарку Оксана Калюжна розповіла



Зараз мешканці ферми виглядають дещо кумедно, адже саме зараз відбувається активна линька зимової густої шерсті на літню – коротку й руду. Якщо ті олені, що живуть уже тут понад три роки, йдуть до відвідувачів і їдять з рук, то дві сотні нових ще не призвичаїлися і ховаються у густому лісі, де живуть невеликими групами.



На території ферми є зоопарк. У п’яти вольєрах живуть олені плямисті, муфлони, два види ланей і дикі свині, у яких нещодавно народилися плямисті поросята.



Нагадаємо: на території оленячої ферми відкрили музей фауни волинських лісів, у кількох ангарах розміщена виставка військової та цивільної техніки 50-60 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оленяча ферма, яка розташована у селі Радовичі Турійського району, поповнилася ще двомастами оленями. Їх близько місяця тому привезли з Прибалтики.Керівник екопаркурозповіла ІА "Конкурент", що на 122 гектарах тепер живе близько чотирьохсот оленів благородних. Нещодавно народилося маленьке оленя.Зараз мешканці ферми виглядають дещо кумедно, адже саме зараз відбувається активна линька зимової густої шерсті на літню – коротку й руду. Якщо ті олені, що живуть уже тут понад три роки, йдуть до відвідувачів і їдять з рук, то дві сотні нових ще не призвичаїлися і ховаються у густому лісі, де живуть невеликими групами.На території ферми є зоопарк. У п’яти вольєрах живуть олені плямисті, муфлони, два види ланей і дикі свині, у яких нещодавно народилися плямисті поросята.Нагадаємо: на території оленячої ферми відкрили музей фауни волинських лісів, у кількох ангарах розміщена виставка військової та цивільної техніки 50-60 років.

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