вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО

На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
Оленяча ферма, яка розташована у селі Радовичі Турійського району, поповнилася ще двомастами оленями. Їх близько місяця тому привезли з Прибалтики.

Керівник екопарку Оксана Калюжна розповіла ІА "Конкурент", що на 122 гектарах тепер живе близько чотирьохсот оленів благородних. Нещодавно народилося маленьке оленя.

Зараз мешканці ферми виглядають дещо кумедно, адже саме зараз відбувається активна линька зимової густої шерсті на літню – коротку й руду. Якщо ті олені, що живуть уже тут понад три роки, йдуть до відвідувачів і їдять з рук, то дві сотні нових ще не призвичаїлися і ховаються у густому лісі, де живуть невеликими групами.

На території ферми є зоопарк. У п’яти вольєрах живуть олені плямисті, муфлони, два види ланей і дикі свині, у яких нещодавно народилися плямисті поросята.

Нагадаємо: на території оленячої ферми відкрили музей фауни волинських лісів, у кількох ангарах розміщена виставка військової та цивільної техніки 50-60 років.

На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оленяча форма, Турійський район, нові олені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як лучанам подати документи на субсидію
Сьогодні, 16:15
В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити
Сьогодні, 16:05
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона
Сьогодні, 15:17
У Луцьку відкрили третю дитячу студію розвитку «Розумаха»*
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі
04 листопад, 2020, 11:09
У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП
03 листопад, 2020, 13:08
Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО
29 жовтень, 2020, 17:09
У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
27 жовтень, 2020, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
Сьогодні, 09:46
 1
Як лучанам подати документи на субсидію
Сьогодні, 16:15
 0
В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити
Сьогодні, 16:05
 0
На унікальну волинську ферму привезли 200 оленів з Прибалтики. ФОТО
Сьогодні, 15:43
 0
Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8