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У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла

У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у середу, 12 травня, вимкнуть електроенергію на низці луцьких вулиць.

Про це повідомляють на сайті мерії.

Вимкнуть електроенергію за такими адресами:

з 9:00 до 12:00 - вул. Кременецька(частково), вул. Острозька (частково);

вул. Олицька (частково), вул. Дубнівська 70-74, Київський майдан, 11 вв№2; Київський майдан, 13 вв 1, вул. Волі 70-74, вул Волі 68;

з 09:00 до 20:00 - вул. 8-го Березня (частково), вул. Червоної калини.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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