У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у середу, 12 травня, вимкнуть електроенергію на низці луцьких вулиць.
Про це повідомляють на сайті мерії.
Вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 9:00 до 12:00 - вул. Кременецька(частково), вул. Острозька (частково);
вул. Олицька (частково), вул. Дубнівська 70-74, Київський майдан, 11 вв№2; Київський майдан, 13 вв 1, вул. Волі 70-74, вул Волі 68;
з 09:00 до 20:00 - вул. 8-го Березня (частково), вул. Червоної калини.
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Про це повідомляють на сайті мерії.
Вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 9:00 до 12:00 - вул. Кременецька(частково), вул. Острозька (частково);
вул. Олицька (частково), вул. Дубнівська 70-74, Київський майдан, 11 вв№2; Київський майдан, 13 вв 1, вул. Волі 70-74, вул Волі 68;
з 09:00 до 20:00 - вул. 8-го Березня (частково), вул. Червоної калини.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, рекомендують підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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