У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла





Про це повідомляють на сайті мерії.



Вимкнуть електроенергію за такими адресами:



з 9:00 до 12:00 - вул. Кременецька(частково), вул. Острозька (частково);



вул. Олицька (частково), вул. Дубнівська 70-74, Київський майдан, 11 вв№2; Київський майдан, 13 вв 1, вул. Волі 70-74, вул Волі 68;



з 09:00 до 20:00 - вул. 8-го Березня (частково), вул. Червоної калини.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у середу, 12 травня, вимкнуть електроенергію на низці луцьких вулиць.Про це повідомляють на сайті мерії.Вимкнуть електроенергію за такими адресами:з 9:00 до 12:00 - вул. Кременецька(частково), вул. Острозька (частково);вул. Олицька (частково), вул. Дубнівська 70-74, Київський майдан, 11 вв№2; Київський майдан, 13 вв 1, вул. Волі 70-74, вул Волі 68;з 09:00 до 20:00 - вул. 8-го Березня (частково), вул. Червоної калини.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, рекомендують підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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