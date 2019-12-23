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В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити

В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити
В Україні можуть зрости податки, але Кабінет міністрів не планує підвищувати їх для фізичних осіб або малого та середнього бізнесу. Йтиметься про великий бізнес з високим показником рентабельності.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише "ТСН".

"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств тривають розрахунки і дискусії", - заявив Шмигаль.

Водночас, як наголосив голова уряду, можливі зміни в оподаткування не торкнуться фізосіб, малого і середнього бізнесу. А йтиметься про можливі зміни, аби "наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях — медицині, освіті та інших соціальних напрямах".

"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямах. Але це буде стосуватися не простих людей, які не малого і середнього бізнесу. Це дійсно буде стосуватися окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, - ред.) і повинні платити більше", - додав прем'єр Денис Шмигаль.

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Теги: податки, українці, Кабмін, пропозиції, великий бізнес
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