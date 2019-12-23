В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити





Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише



"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств тривають розрахунки і дискусії", - заявив Шмигаль.



Водночас, як наголосив голова уряду, можливі зміни в оподаткування не торкнуться фізосіб, малого і середнього бізнесу. А йтиметься про можливі зміни, аби "наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях — медицині, освіті та інших соціальних напрямах".



"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямах. Але це буде стосуватися не простих людей, які не малого і середнього бізнесу. Це дійсно буде стосуватися окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, - ред.) і повинні платити більше", - додав прем'єр Денис Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні можуть зрости податки, але Кабінет міністрів не планує підвищувати їх для фізичних осіб або малого та середнього бізнесу. Йтиметься про великий бізнес з високим показником рентабельності.Про це прем'єр-міністрзаявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише "ТСН". "Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств тривають розрахунки і дискусії", - заявив Шмигаль.Водночас, як наголосив голова уряду, можливі зміни в оподаткування не торкнуться фізосіб, малого і середнього бізнесу. А йтиметься про можливі зміни, аби "наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях — медицині, освіті та інших соціальних напрямах"."Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямах. Але це буде стосуватися не простих людей, які не малого і середнього бізнесу. Це дійсно буде стосуватися окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, - ред.) і повинні платити більше", - додав прем'єр Денис Шмигаль.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію