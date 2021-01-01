Вони для жінки, як діти: волинянка пів життя розводить кіз

Реґіна-Владо Семенкова — власниця козячого стада у селі П'ятикори, нині Володимир-Волинського району. Жінка тримає 30 кіз та щоденно самостійно доглядає за ними.



Кози для неї, як діти, розповіла



Реґіна-Владо Семенкова — литовка за національністю. На Волинь потрапила після заміжжя та довгих років роботи шеф-кухарем на флоті. Розводити кіз, розповідає жінка, навчилася у своїй родині в Литві. Змалку батьки привчали до праці, утримували стадо кіз, корів, овець. Ідея розводити кіз на Волині жінку ніколи не покидала, тому й втілила її.



Кози вимагають щоденної роботи. Подоїти, нагодувати, почистити у хліві — усе Реґіна робить сама.



Навесні господарка водить кіз на пасовисько до лісу та на берег річки, де має у власності декілька сотих землі. Жінка запевняє, що її кізки дають лише органічне, поживне молоко. В раціоні тварин відсутній комбікорм з хімічними добавками.



Молоко жінка здає фермерам. За ці кошти і живе пенсіонерка. Каже, що так не має клопоту: приїхали, забрали, розрахувалися. Раніше сама виготовляла з козячого молока крафтові сири. Нині, каже, не те здоров'я, не той рух.



У козячому стаді господарки – дійні і малі козенята. Серед племінних, які дають потомство, є навіть один особливий, привезений з Донеччини козлик - представник англо-нубійської породи. Його жінці подарували хлопці з АТО.



Реґіна-Владо Семенкова вважає, козяче молоко справжнім еліксиром життя, п’є його щодня, бо вважає, що воно дарує довголіття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. — власниця козячого стада у селі П'ятикори, нині Володимир-Волинського району. Жінка тримає 30 кіз та щоденно самостійно доглядає за ними.Кози для неї, як діти, розповіла Суспільному Реґіна-Владо Семенкова — литовка за національністю. На Волинь потрапила після заміжжя та довгих років роботи шеф-кухарем на флоті. Розводити кіз, розповідає жінка, навчилася у своїй родині в Литві. Змалку батьки привчали до праці, утримували стадо кіз, корів, овець. Ідея розводити кіз на Волині жінку ніколи не покидала, тому й втілила її.Кози вимагають щоденної роботи. Подоїти, нагодувати, почистити у хліві — усе Реґіна робить сама.Навесні господарка водить кіз на пасовисько до лісу та на берег річки, де має у власності декілька сотих землі. Жінка запевняє, що її кізки дають лише органічне, поживне молоко. В раціоні тварин відсутній комбікорм з хімічними добавками.Молоко жінка здає фермерам. За ці кошти і живе пенсіонерка. Каже, що так не має клопоту: приїхали, забрали, розрахувалися. Раніше сама виготовляла з козячого молока крафтові сири. Нині, каже, не те здоров'я, не той рух.У козячому стаді господарки – дійні і малі козенята. Серед племінних, які дають потомство, є навіть один особливий, привезений з Донеччини козлик - представник англо-нубійської породи. Його жінці подарували хлопці з АТО.Реґіна-Владо Семенкова вважає, козяче молоко справжнім еліксиром життя, п’є його щодня, бо вважає, що воно дарує довголіття.

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