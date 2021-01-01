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Вони для жінки, як діти: волинянка пів життя розводить кіз

Вони для жінки, як діти: волинянка пів життя розводить кіз
Реґіна-Владо Семенкова — власниця козячого стада у селі П'ятикори, нині Володимир-Волинського району. Жінка тримає 30 кіз та щоденно самостійно доглядає за ними.

Кози для неї, як діти, розповіла Суспільному.

Реґіна-Владо Семенкова — литовка за національністю. На Волинь потрапила після заміжжя та довгих років роботи шеф-кухарем на флоті. Розводити кіз, розповідає жінка, навчилася у своїй родині в Литві. Змалку батьки привчали до праці, утримували стадо кіз, корів, овець. Ідея розводити кіз на Волині жінку ніколи не покидала, тому й втілила її.

Кози вимагають щоденної роботи. Подоїти, нагодувати, почистити у хліві — усе Реґіна робить сама.

Навесні господарка водить кіз на пасовисько до лісу та на берег річки, де має у власності декілька сотих землі. Жінка запевняє, що її кізки дають лише органічне, поживне молоко. В раціоні тварин відсутній комбікорм з хімічними добавками.
Вони для жінки, як діти: волинянка пів життя розводить кіз

Молоко жінка здає фермерам. За ці кошти і живе пенсіонерка. Каже, що так не має клопоту: приїхали, забрали, розрахувалися. Раніше сама виготовляла з козячого молока крафтові сири. Нині, каже, не те здоров'я, не той рух.

У козячому стаді господарки – дійні і малі козенята. Серед племінних, які дають потомство, є навіть один особливий, привезений з Донеччини козлик - представник англо-нубійської породи. Його жінці подарували хлопці з АТО.

Реґіна-Владо Семенкова вважає, козяче молоко справжнім еліксиром життя, п’є його щодня, бо вважає, що воно дарує довголіття.


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Теги: кози, молочна справа, волинянка
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