Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису





Про це пише Дмитра Ільченка, який є представником позивача у цій справі.



Позивачами були громадська організація «Правова держава» та херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти та науки.



Поки що мотивувальної частини рішення немає. Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду щодо нового правопису не порушує права позивача.



Як раніше розповідав сам Ільченка, позов направили «для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією.



Зі слів Ільченка, рішення суду могло стати підставою для суспільної дискусії щодо того, якою є нормативна українська мова і як саме говорять українці.



Що передувало?



Окружний адміністративний суд Києва 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році ухвалили нову редакцію українського правопису. Його подала херсонська школярка через можливі складнощі зі ЗНО.



Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць запевняла, що уряд має повноваження здійснювати державну політику у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, тому вважає рішення ОАСК незаконним.



Також вона додала, що уряд має право спрямовувати та координувати роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері мови.



Що це за правопис?



Новий український правопис уряд схвалив у травні 2019 року. Він замінив редакцію 1992 року. Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису. Таке рішення ухвалили «з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм».



З травня 2019 року, коли нову редакцію оприлюднили на сайті МОН, в усному мовленні та письмі слід використовувати саме її. Мовознавці зазначили, що у новій редакції українського правопису 95% норм залишилися тими ж, що й були у попередній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня задовольнив скаргу Кабінету міністрів щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною постанову уряду про нову редакцію українського правопису.Про це пише Hromadske з посиланням на адвоката, який є представником позивача у цій справі.Позивачами були громадська організація «Правова держава» та херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти та науки.Поки що мотивувальної частини рішення немає. Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду щодо нового правопису не порушує права позивача.Як раніше розповідав сам Ільченка, позов направили «для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією.Зі слів Ільченка, рішення суду могло стати підставою для суспільної дискусії щодо того, якою є нормативна українська мова і як саме говорять українці.Окружний адміністративний суд Києва 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році ухвалили нову редакцію українського правопису. Його подала херсонська школярка через можливі складнощі зі ЗНО.Заступниця міністра юстиціїзапевняла, що уряд має повноваження здійснювати державну політику у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, тому вважає рішення ОАСК незаконним.Також вона додала, що уряд має право спрямовувати та координувати роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері мови.Новий український правопис уряд схвалив у травні 2019 року. Він замінив редакцію 1992 року. Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису. Таке рішення ухвалили «з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм».З травня 2019 року, коли нову редакцію оприлюднили на сайті МОН, в усному мовленні та письмі слід використовувати саме її. Мовознавці зазначили, що у новій редакції українського правопису 95% норм залишилися тими ж, що й були у попередній.

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