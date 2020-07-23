вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису

Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису
Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня задовольнив скаргу Кабінету міністрів щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною постанову уряду про нову редакцію українського правопису.

Про це пише Hromadske з посиланням на адвоката Дмитра Ільченка, який є представником позивача у цій справі.

Позивачами були громадська організація «Правова держава» та херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти та науки.

Поки що мотивувальної частини рішення немає. Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду щодо нового правопису не порушує права позивача.

Як раніше розповідав сам Ільченка, позов направили «для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією.

Зі слів Ільченка, рішення суду могло стати підставою для суспільної дискусії щодо того, якою є нормативна українська мова і як саме говорять українці.

Що передувало?

Окружний адміністративний суд Києва 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році ухвалили нову редакцію українського правопису. Його подала херсонська школярка через можливі складнощі зі ЗНО.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць запевняла, що уряд має повноваження здійснювати державну політику у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, тому вважає рішення ОАСК незаконним.

Також вона додала, що уряд має право спрямовувати та координувати роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері мови.

Що це за правопис?

Новий український правопис уряд схвалив у травні 2019 року. Він замінив редакцію 1992 року. Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису. Таке рішення ухвалили «з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм».

З травня 2019 року, коли нову редакцію оприлюднили на сайті МОН, в усному мовленні та письмі слід використовувати саме її. Мовознавці зазначили, що у новій редакції українського правопису 95% норм залишилися тими ж, що й були у попередній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, правопис, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 20:55
Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
Сьогодні, 20:00
Нардепам від «ОПЗЖ» Медведчуку та Козаку оголосили підозру у держзраді
Сьогодні, 19:49
Дітей з хати виносили на руках: деталі отруєння сім'ї чадним газом у Ківерцях. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Столичний суд заборонив відзначати річниці днів народження волинського літератора та низки діячів Столичний суд заборонив відзначати річниці днів народження волинського літератора та низки діячів
27 січень, 22:21
В Україні за фінансування тероризму судитимуть Жириновського В Україні за фінансування тероризму судитимуть Жириновського
16 січень, 06:33
Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів
23 липень, 2020, 13:38
На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів
22 квітень, 2020, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
Сьогодні, 09:46
 1
З волинської водойми вилучили два кілометри браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 20:55
 0
Суд не підтримав скасування нової редакції українського правопису
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Нардепам від «ОПЗЖ» Медведчуку та Козаку оголосили підозру у держзраді
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8