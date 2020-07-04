Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона
Сьогодні, 15:17
У межах розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели низку обшуків в оселях жителів Ковеля й Ковельського району.
У ході обшуків вилучили понад 500 літрів спиртовмісних рідин та більше 70 ящиків тютюнових виробів, повідомляє пресслужба прокуратури області.
Вартість виявленого контрафакту – близько 1,5 мільйона гривень.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Триває досудове розслідування.
Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.
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У ході обшуків вилучили понад 500 літрів спиртовмісних рідин та більше 70 ящиків тютюнових виробів, повідомляє пресслужба прокуратури області.
Вартість виявленого контрафакту – близько 1,5 мільйона гривень.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Триває досудове розслідування.
Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.
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