Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона





У ході обшуків вилучили понад 500 літрів спиртовмісних рідин та більше 70 ящиків тютюнових виробів, повідомляє пресслужба прокуратури області.



Вартість виявленого контрафакту – близько 1,5 мільйона гривень.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.



Триває досудове розслідування.



Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У межах розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели низку обшуків в оселях жителів Ковеля й Ковельського району.У ході обшуків вилучили понад 500 літрів спиртовмісних рідин та більше 70 ящиків тютюнових виробів, повідомляє пресслужба прокуратури області.Вартість виявленого контрафакту – близько 1,5 мільйона гривень.Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.Триває досудове розслідування.Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.

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