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Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона

Обшуки на Ковельщині: вилучили контрафакту на 1,5 мільйона
У межах розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели низку обшуків в оселях жителів Ковеля й Ковельського району.

У ході обшуків вилучили понад 500 літрів спиртовмісних рідин та більше 70 ящиків тютюнових виробів, повідомляє пресслужба прокуратури області.

Вартість виявленого контрафакту – близько 1,5 мільйона гривень.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Триває досудове розслідування.

Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.

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Теги: контрафакт, алкоголь, цигарки, обшуки
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