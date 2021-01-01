Як лучанам подати документи на субсидію

З 1 травня 2021 року набула чинності постанова Кабміну, відповідно до якої усі одержувачі житлової субсидії мають подати новий пакет документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.Про це повідомляє департамент соціальної політики Луцькради.Відтак, з початку травня лучани почали масово звертатися до департаменту соцполітики, аби подати новий пакет документів на призначення субсидій або ж записатися на прийом документів. У результаті такого ажіотажу почали утворюватися чималі черги.З цього приводу коментар надала перший заступник директора департаменту соціальної політикиВона наголосила, що громадянам не слід так поспішати подавати документи, адже подати заяву та декларацію про доходи для призначення субсидій до органів соціального захисту можна до вересня цього року включно.Якщо отримувач субсидії подасть документи до кінця вересня, то субсидію все одно нарахують з травня цього року. Тобто не обов’язково це робити вже у травні та створювати таким чином черги. Можна подати пакет документів пізніше. Головне – укластися у визначені строки: до 30 вересня 2021 року.Щоб записатися на прийом стояти у черзі не потрібно. Достатньо зателефонувати за номерами департаменту та його філій:Департамент соціальної політики Волі 4а, тел. (0332) 28 41 61Філія №1: просп. Соборності, 18, тел. (0332)77 44 71Філія №2: вул. Бенделіані, 7, тел. (0332) 26 59 61.Крім департаменту соціальної політики та його філій, за переоформленням субсидій лучани також можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг на вулиці Лесі Українки, 35, в «Муніципальний сервісний центр» на вулиці Винниченка, 26, офіс-центр ЕVODA на просп. Соборності, 25, а також до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька на вул. Данила Галицького, 18.Тетяна Корецька зазначила, що мешканцям приєднаних сіл не потрібно спеціально їхати до Луцька, аби подати документи для призначення житлової субсидії. В приєднаних до Луцької територіальної громади населених пунктах документи на оформлення субсидій приймають спеціалісти, які працюють на віддалених робочих місцях за адресами:с. Прилуцьке вул. Ківерцівська, 35Ас. Жидичин вул. Данила Галицького, 12с. Забороль вул. Володимирська, 34Ас. Боголюби вул. 40 років Перемоги, 57с. Княгининок вул. Соборна, 77.Окрім цього, документи можна подати без візиту до органів соціального захисту. Заяву та декларацію можна надіслати поштою на адресу департаменту соціальної політики: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 4а.Також можна подавати документи в електронній формі через офіційний веб-сайт МінсоцполітикиДля призначення житлової субсидії подаються заповнені заява та декларація про доходи.Також вона звернула увагу осіб, які раніше отримували виплати через «Укрпошту» - відповідно до змін, що відбулись, у заяві на призначення житлової субсидії обов’язково необхідно вказати реквізити банківського рахунку (не номер картки, а саме рахунку).Виплачувати субсидії будуть виключно у готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок одержувача житлової субсидії в уповноваженому банку.В подальшому, виплата субсидії через відділення АТ «Укрпошта» проводитиметься лише для:- громадян із числа осіб з інвалідністю І групи;- осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;- осіб, які досягли 80-річного віку;- одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.Відповідно до змін у порядку надання житлових субсидій, переглянули вимоги до майнового стану, здійснення дороговартісних покупок, в тому числі іноземної валюти та банківських металів, наявності депозитів.Відтепер житлова субсидія не призначатиметься, якщо:- будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї має у володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації та з дати випуску якого минуло менше п’яти років, або має у володінні більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації і з дати випуску минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальні активи, іноземну валюту, банківські метали, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень;- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї має у володінні більше ніж одне житлове приміщення, крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території;- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї на дату призначення житлової субсидії має на депозитному рахунку кошти в сумі, що перевищують 25 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому призначається субсидія (наразі ця сума становить 56 750 гривень);- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї не навчався, не працював і не мав офіційного статусу безробітного за інформацією ДПС та Пенсійного фонду, не мав жодних доходів, що враховуються при призначенні субсидій або ж мав середньомісячний сукупний дохід, що не перевищував розміру мінімальної заробітної плати.- також субсидію не призначать, якщо за таку особу не сплачено бодай мінімальну суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї перебував за кордоном більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами;- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї має заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів;- площа житла становить: квартири – понад 130 кв. м., будинку – понад 230 кв. м. За винятком дитячих будинків сімейного типу, багатодітних родин, прийомних сімей, житлових приміщень для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках тощо;- домогосподарство не повернуло надмірно перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди;- домогосподарство має заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 340 грн. У разі наявності заборгованості передбачена можливість до 1 липня 2021 року погасити борги або укласти договір реструктуризації і отримати субсидію з початку неопалювального сезону, в інших випадках з місяця, що настає за місяцем сплати заборгованості.Житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, будуть призначатися на понаднормову площу житла (збільшення соціальної норми на 30 %), про що обов’язково необхідно зазначати в заяві.Також слід зазначити, що у випадку, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих, зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.Рішення про призначення субсидії в такому випадку приймаються на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та довідки, що підтверджує фактичне місце проживання особи.