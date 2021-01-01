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На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження

На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження
Працівники поліції провели санкціонований судом обшук на пилорамі в селі Лобна Камінь-Каширського району, під час якого виявили деревину невідомого походження.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

У ході обшуку вилучили 37 м куб. деревини сосни без жодних маркувальних позначень та чипів електронного обігу лісопродукції.

Встановлюється походження вилученої деревини.

Триває досудове розслідування.

На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження
На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження

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Теги: Камінь-Каширшина, обшуки, результати
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