На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження
Сьогодні, 16:41
Працівники поліції провели санкціонований судом обшук на пилорамі в селі Лобна Камінь-Каширського району, під час якого виявили деревину невідомого походження.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У ході обшуку вилучили 37 м куб. деревини сосни без жодних маркувальних позначень та чипів електронного обігу лісопродукції.
Встановлюється походження вилученої деревини.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У ході обшуку вилучили 37 м куб. деревини сосни без жодних маркувальних позначень та чипів електронного обігу лісопродукції.
Встановлюється походження вилученої деревини.
Триває досудове розслідування.
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