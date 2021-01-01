На Камінь-Каширщині – обшуки на пилорамі: виявили деревину невідомого походження





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



У ході обшуку вилучили 37 м куб. деревини сосни без жодних маркувальних позначень та чипів електронного обігу лісопродукції.



Встановлюється походження вилученої деревини.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції провели санкціонований судом обшук на пилорамі в селі Лобна Камінь-Каширського району, під час якого виявили деревину невідомого походження.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.У ході обшуку вилучили 37 м куб. деревини сосни без жодних маркувальних позначень та чипів електронного обігу лісопродукції.Встановлюється походження вилученої деревини.Триває досудове розслідування.

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