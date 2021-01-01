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На Волині додатково створять 5 мобільних бригад, які щеплюватимуть вакциною Pfizer

На Волині додатково створять 5 мобільних бригад, які щеплюватимуть вакциною Pfizer
На Волині триває вакцинальна кампанія проти COVID-19, що є єдиним ефективним способом захистити себе від коронавірусної хвороби. Зокрема, на сьогодні в області вакцинували 20 516 жителів, серед яких 4956 працівників закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Так, на сьогодні, 11 травня, провели щеплень:
вакциною Covishield – 14 193 особам,
вакциною CoronaVac – 1343 особам,
вакциною Pfizer – 1170 особам,
вакциною Astra Zeneca (Південна Корея) – 3810 особам.

Для вакцинації населення вакциною Covishield/AstraZeneca та CoronaVac в області сформували 9 мобільних бригад, щеплення вакциною Pfizer проводить 1 мобільна бригада. Однак, в області запланували підготовку додатково ще 5-ти мобільних бригад з вакцинації населення вакциною Pfizer.

Проводять вакцинацію на 58-ми пунктах щеплень на базі амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Нагадаємо, 14 квітня розпочали вакцинацію CoronaVac, якою заплановано щепити маломобільні групи населення та представників освіти, які залучені до проведення ЗНО, а також працівників поліції. Усього область отримала 2080 доз.

Своєю чергою, 17 квітня на Волині розпочали вакцинацію Комірнаті (виробництва Pfizer/BioNTech), отримавши для цього 1170 доз.

Вакцинацію провели особам, які перебувають в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та їх працівникам. Станом на 30 квітня в області використали 100 % отриманої вакцини.

Також на 100 % використали вакцину Covishield – щеплення отримали 14 193 особи.

З 28 квітня 2021 року на Волині проводять щеплення вакциною Astra Zeneca виробництва Південна Корея, яких до області надійшло 7700 доз. На сьогодні вакцинували 3810 осіб.

"Якщо ви не належите до пріоритетних груп вакцинації проти COVID-19, то можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19", - підкреслили у прессллужбі Волинської ОДА.


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Теги: вацинальна кампанія, Волинь, ситуація
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