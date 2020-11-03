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У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України

У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України
Внаслідок ДТП у cелі Слодкув-Другий неподалік Красніка (Люблінське воєводство), загинув 9-річний хлопчик з української родини.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, трагедія на дорозі сталася 11 травня близько 8:30.

Троє громадян України - чоловік, жінка та 9-річна дитина, їхали автомобілем Seat у напрямку Красніка. За кермом легковика перебувала 63-річна жінка, яка, за попередніми висновками, зачепила боком свого авто вантажівку Scania. Внаслідок удару важких травм зазнав наймолодший пасажир Seat.

На місце прибув медичний гелікоптер, однак, попри спроби реанімації, врятувати хлопчика не вдалося. Інші учасники ДТП не зазнали серйозних ушкоджень. Також відомо, що 63-річна українка та 56-річний водій вантажівки були тверезими.

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Теги: Польща, аварія, смерть, українець
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