Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10⁰, вдень 19-24⁰ тепла.



У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰, вдень 21-23⁰ тепла.

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