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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
У Волинській області завтра, 12 травня, очікуєть мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10⁰, вдень 19-24⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰, вдень 21-23⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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