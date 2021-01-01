Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 12 травня, очікуєть мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10⁰, вдень 19-24⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰, вдень 21-23⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10⁰, вдень 19-24⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰, вдень 21-23⁰ тепла.
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