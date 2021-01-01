Волинські велосипедистки завоювали 3 медалі чемпіонату України





На змаганнях волинські спортсменки вибороли 3 медалі, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Золоту медаль у крос-кантрі (III-IV ранг) серед юніорок здобула вихованка ДЮСШ «Колос» Богдана Левченко. Серед дівчат золоту нагороду виборола Валерія Іосенко, учениця ШВСМ.



У крос-кантрі на дистанції 15 км (3 кола по 5 км) серед дівчат Валерія Іосенко здобула срібну медаль.



Зазначимо, що Богдана Левченко посіла 5 місце серед дорослих в естафетній гонці.



Тренують спортсменок Віктор Ковальов та Валентина Майтвійчук–Жолнач.

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