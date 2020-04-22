Луцький депутат розповів, як пропонує реконструювати проспект Волі





Про основні пропозиції щодо реконструкції проспекту Волі розповів Тарас Шкітер, голова фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ", в ефірі телеканалу "Аверс", - повідомляє



"Реконструкція проспекту Волі є однією із передвиборчих обіцянок нашої команди, одним із п'яти ключових пріоритетів, які задекладував наш лідер Андрій Покровський і ми підтримуємо цю реконструкцію", - розповів Тарас Шкітер.



За його словами, команда Громадянського Руху "СВІДОМІ" добре ознайомилась із проектом, який підготувала рівненська команда урбаністів-архітекторів під назвою "Мост" і направила їм свої пропозиції і зауваження.



"Це надзвичайно важлива магістраль і кожен, хто їздить на власному чи громадському транспорті, розуміє, що цей проспект потрібно реконструювати. Безперечно, в нашому місті є багато проблем: багато доріг, які потрібно ремонтувати, прибудинкові території... Але це центр міста - це наше обличчя. Ремонт тут не робили ще з 2000-го року", - наголосив депутат.



Також очільник фракції "СВІДОМИХ" виокремив три основних напрямки, які необхідно пропрацювати під час реконструкції центральної вулиці Луцька.



Насамперед, потрібно планувати розширення вулиці Глушець, щоб весь важковаговий транспорт пускати через цю вулицю.



"Від центральної площі до місця на розі Волі і Шопена - це ще проспект Волі. Далі - це вже вулиця Леніна. Це стара вулиця, яку потрібно реконструювати", - наголосив він.



Крім того, Тарас Шкітер зауважив, що міський голова вже говорив про те, що можливим буде перекриття проспекту Волі на вихідні.



Також депутат пропонує пропрацювати паркінги в пішій доступності до проспекту Волі, щоб люди мали місце, де залишити свої автівки. За його словами, це важливе питання для громади.



Очільник фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ" наголошує на необхідності розширити проспект Волі, аби розвантажити центр міста від транспорту. Якщо створити для громадського транспорту окрему смугу, то відповідно, він швидше рухатиметься. А це в свою чергу стимулюватиме лучан та гостей міста ним користуватись.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують кардинально реконструювати центральну вулицю міста - проспект Волі. Головні зміни стосуватимуться дорожнього руху, організації паркінгу та простору тротуарів.Про основні пропозиції щодо реконструкції проспекту Волі розповів Тарас Шкітер, голова фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ", в ефірі телеканалу "Аверс", - повідомляє ІА "Конкурент" "Реконструкція проспекту Волі є однією із передвиборчих обіцянок нашої команди, одним із п'яти ключових пріоритетів, які задекладував наш лідер Андрій Покровський і ми підтримуємо цю реконструкцію", - розповів Тарас Шкітер.За його словами, команда Громадянського Руху "СВІДОМІ" добре ознайомилась із проектом, який підготувала рівненська команда урбаністів-архітекторів під назвою "Мост" і направила їм свої пропозиції і зауваження."Це надзвичайно важлива магістраль і кожен, хто їздить на власному чи громадському транспорті, розуміє, що цей проспект потрібно реконструювати. Безперечно, в нашому місті є багато проблем: багато доріг, які потрібно ремонтувати, прибудинкові території... Але це центр міста - це наше обличчя. Ремонт тут не робили ще з 2000-го року", - наголосив депутат.Також очільник фракції "СВІДОМИХ" виокремив три основних напрямки, які необхідно пропрацювати під час реконструкції центральної вулиці Луцька.Насамперед, потрібно планувати розширення вулиці Глушець, щоб весь важковаговий транспорт пускати через цю вулицю."Від центральної площі до місця на розі Волі і Шопена - це ще проспект Волі. Далі - це вже вулиця Леніна. Це стара вулиця, яку потрібно реконструювати", - наголосив він.Крім того, Тарас Шкітер зауважив, що міський голова вже говорив про те, що можливим буде перекриття проспекту Волі на вихідні.Також депутат пропонує пропрацювати паркінги в пішій доступності до проспекту Волі, щоб люди мали місце, де залишити свої автівки. За його словами, це важливе питання для громади.Очільник фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ" наголошує на необхідності розширити проспект Волі, аби розвантажити центр міста від транспорту. Якщо створити для громадського транспорту окрему смугу, то відповідно, він швидше рухатиметься. А це в свою чергу стимулюватиме лучан та гостей міста ним користуватись.

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