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На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни

На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни
Поблизу села Литовеж, що на Іваничівщині, знайшли два артилерійських снаряди. Повністю відкопати та знищити вибохово-небезпечні предмети мають піротехніки.

Про це у коментарі БУГу розповів начальник 18 ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області Олександр Хом’як.

За його словами, на артснаряди в полі, яке знаходиться поблизу Литовежа між двома лісовими масивами, натрапили «чорні» археологи і відразу повідоми про небезпечну знахідку рятувальників.

Олександр Хом’як зазначив, що поки відомо про два вибухо-небезпечні предмети, однак є ймовірність, що на цій території їх може бути більше.

Очільник іваничівських рятувальників запевнив, що снаряди знаходяться в землі й ніякої загрози для життя і здоров’я людей не несуть, навіть у разі вибуху.

«Якщо їх не торкатися, то небезпеки немає. Дачі знаходяться за кілометрів два. Не ближче. І за кілометрів три є сам Литовеж, але відстань розльоту осколків не більше 500 метрів. То навіть, якщо ці артснаряди вибухнуть, то до населеного пункту не долетять. Тим більше, що ще знаходяться в землі, приблизно на глибині 20-30 сантиметрів і поки не розкопані», – зауважив Хом’як.

Наразі чекають на приїзд піротехнічної служби з Луцька, фахівці якої викопають і знищать артснаряди, а також спеціальними приладами перевірять прилеглу територію на наявність інших боєприпасів. Якщо знайдуть ще щось, то і це розкопають, а потім ліквідують.

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Теги: Волинь, Іваничівщина, ДСНС
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