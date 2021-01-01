На Волині «чорні» археологи викопали снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 22:59
Поблизу села Литовеж, що на Іваничівщині, знайшли два артилерійських снаряди. Повністю відкопати та знищити вибохово-небезпечні предмети мають піротехніки.
Про це у коментарі БУГу розповів начальник 18 ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області Олександр Хом’як.
За його словами, на артснаряди в полі, яке знаходиться поблизу Литовежа між двома лісовими масивами, натрапили «чорні» археологи і відразу повідоми про небезпечну знахідку рятувальників.
Олександр Хом’як зазначив, що поки відомо про два вибухо-небезпечні предмети, однак є ймовірність, що на цій території їх може бути більше.
Очільник іваничівських рятувальників запевнив, що снаряди знаходяться в землі й ніякої загрози для життя і здоров’я людей не несуть, навіть у разі вибуху.
«Якщо їх не торкатися, то небезпеки немає. Дачі знаходяться за кілометрів два. Не ближче. І за кілометрів три є сам Литовеж, але відстань розльоту осколків не більше 500 метрів. То навіть, якщо ці артснаряди вибухнуть, то до населеного пункту не долетять. Тим більше, що ще знаходяться в землі, приблизно на глибині 20-30 сантиметрів і поки не розкопані», – зауважив Хом’як.
Наразі чекають на приїзд піротехнічної служби з Луцька, фахівці якої викопають і знищать артснаряди, а також спеціальними приладами перевірять прилеглу територію на наявність інших боєприпасів. Якщо знайдуть ще щось, то і це розкопають, а потім ліквідують.
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Про це у коментарі БУГу розповів начальник 18 ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області Олександр Хом’як.
За його словами, на артснаряди в полі, яке знаходиться поблизу Литовежа між двома лісовими масивами, натрапили «чорні» археологи і відразу повідоми про небезпечну знахідку рятувальників.
Олександр Хом’як зазначив, що поки відомо про два вибухо-небезпечні предмети, однак є ймовірність, що на цій території їх може бути більше.
Очільник іваничівських рятувальників запевнив, що снаряди знаходяться в землі й ніякої загрози для життя і здоров’я людей не несуть, навіть у разі вибуху.
«Якщо їх не торкатися, то небезпеки немає. Дачі знаходяться за кілометрів два. Не ближче. І за кілометрів три є сам Литовеж, але відстань розльоту осколків не більше 500 метрів. То навіть, якщо ці артснаряди вибухнуть, то до населеного пункту не долетять. Тим більше, що ще знаходяться в землі, приблизно на глибині 20-30 сантиметрів і поки не розкопані», – зауважив Хом’як.
Наразі чекають на приїзд піротехнічної служби з Луцька, фахівці якої викопають і знищать артснаряди, а також спеціальними приладами перевірять прилеглу територію на наявність інших боєприпасів. Якщо знайдуть ще щось, то і це розкопають, а потім ліквідують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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