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Рівнянин повернувся у палаючу квартиру, щоб забрати кота. ВІДЕО

Рівнянин повернувся у палаючу квартиру, щоб забрати кота. ВІДЕО
У Рівному серед ночі загорівся балкон на 7 поверсі багатоповерхівки. Молодий господар квартири повернувся у палаюче помешкання, щоб забрати домашнього улюбленця.

Про це повідомляє Рівне1.

За словами молодої сім'ї, яка проживає у квартирі, вони взяли необхідні речі і почали тікати на вулицю. Згадали, що забули кота. Господар повернувся по нього у задимлене помешкання.

Погорільці розповідають, полягали спати як завжди, а прокинилуся через те що у кімнаті було надто яскраво, хоча за вікном вже була ніч. А далі події розвивалися, як в тумані.

Та вже згодом коли людей вивели на вулицю, рятувальники повідомили, що чоловік знаходиться поруч з котом на руках. Сусіди, кажуть чоловік вчинив героїчно. Адже не кожен повертався би в у задимлене та палаюче приміщення, щоб врятувати свого домашнього улюбленця.

Пожежники загасили полум'я та не дали йому охопити квартиру зсередини. На самому ж балконі згоріло вікно, меблі та домашні речі. Також згоріла побутова техніка, яка знаходилася в квартирі.

Точно причину займання встановлюють фахівці. Самі ж люди як проживають у будинку кажуть, що тієї ночі був сильний вітер і можливо чийсь недопалок потрапив на балкон, який і спричинив пожежу.


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Теги: Рівне, пожежа
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