Рівнянин повернувся у палаючу квартиру, щоб забрати кота. ВІДЕО





Про це повідомляє



За словами молодої сім'ї, яка проживає у квартирі, вони взяли необхідні речі і почали тікати на вулицю. Згадали, що забули кота. Господар повернувся по нього у задимлене помешкання.



Погорільці розповідають, полягали спати як завжди, а прокинилуся через те що у кімнаті було надто яскраво, хоча за вікном вже була ніч. А далі події розвивалися, як в тумані.



Та вже згодом коли людей вивели на вулицю, рятувальники повідомили, що чоловік знаходиться поруч з котом на руках. Сусіди, кажуть чоловік вчинив героїчно. Адже не кожен повертався би в у задимлене та палаюче приміщення, щоб врятувати свого домашнього улюбленця.



Пожежники загасили полум'я та не дали йому охопити квартиру зсередини. На самому ж балконі згоріло вікно, меблі та домашні речі. Також згоріла побутова техніка, яка знаходилася в квартирі.



Точно причину займання встановлюють фахівці. Самі ж люди як проживають у будинку кажуть, що тієї ночі був сильний вітер і можливо чийсь недопалок потрапив на балкон, який і спричинив пожежу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному серед ночі загорівся балкон на 7 поверсі багатоповерхівки. Молодий господар квартири повернувся у палаюче помешкання, щоб забрати домашнього улюбленця.Про це повідомляє Рівне1. За словами молодої сім'ї, яка проживає у квартирі, вони взяли необхідні речі і почали тікати на вулицю. Згадали, що забули кота. Господар повернувся по нього у задимлене помешкання.Погорільці розповідають, полягали спати як завжди, а прокинилуся через те що у кімнаті було надто яскраво, хоча за вікном вже була ніч. А далі події розвивалися, як в тумані.Та вже згодом коли людей вивели на вулицю, рятувальники повідомили, що чоловік знаходиться поруч з котом на руках. Сусіди, кажуть чоловік вчинив героїчно. Адже не кожен повертався би в у задимлене та палаюче приміщення, щоб врятувати свого домашнього улюбленця.Пожежники загасили полум'я та не дали йому охопити квартиру зсередини. На самому ж балконі згоріло вікно, меблі та домашні речі. Також згоріла побутова техніка, яка знаходилася в квартирі.Точно причину займання встановлюють фахівці. Самі ж люди як проживають у будинку кажуть, що тієї ночі був сильний вітер і можливо чийсь недопалок потрапив на балкон, який і спричинив пожежу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію