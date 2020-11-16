Рівнянин повернувся у палаючу квартиру, щоб забрати кота. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
У Рівному серед ночі загорівся балкон на 7 поверсі багатоповерхівки. Молодий господар квартири повернувся у палаюче помешкання, щоб забрати домашнього улюбленця.
Про це повідомляє Рівне1.
За словами молодої сім'ї, яка проживає у квартирі, вони взяли необхідні речі і почали тікати на вулицю. Згадали, що забули кота. Господар повернувся по нього у задимлене помешкання.
Погорільці розповідають, полягали спати як завжди, а прокинилуся через те що у кімнаті було надто яскраво, хоча за вікном вже була ніч. А далі події розвивалися, як в тумані.
Та вже згодом коли людей вивели на вулицю, рятувальники повідомили, що чоловік знаходиться поруч з котом на руках. Сусіди, кажуть чоловік вчинив героїчно. Адже не кожен повертався би в у задимлене та палаюче приміщення, щоб врятувати свого домашнього улюбленця.
Пожежники загасили полум'я та не дали йому охопити квартиру зсередини. На самому ж балконі згоріло вікно, меблі та домашні речі. Також згоріла побутова техніка, яка знаходилася в квартирі.
Точно причину займання встановлюють фахівці. Самі ж люди як проживають у будинку кажуть, що тієї ночі був сильний вітер і можливо чийсь недопалок потрапив на балкон, який і спричинив пожежу.
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Про це повідомляє Рівне1.
За словами молодої сім'ї, яка проживає у квартирі, вони взяли необхідні речі і почали тікати на вулицю. Згадали, що забули кота. Господар повернувся по нього у задимлене помешкання.
Погорільці розповідають, полягали спати як завжди, а прокинилуся через те що у кімнаті було надто яскраво, хоча за вікном вже була ніч. А далі події розвивалися, як в тумані.
Та вже згодом коли людей вивели на вулицю, рятувальники повідомили, що чоловік знаходиться поруч з котом на руках. Сусіди, кажуть чоловік вчинив героїчно. Адже не кожен повертався би в у задимлене та палаюче приміщення, щоб врятувати свого домашнього улюбленця.
Пожежники загасили полум'я та не дали йому охопити квартиру зсередини. На самому ж балконі згоріло вікно, меблі та домашні речі. Також згоріла побутова техніка, яка знаходилася в квартирі.
Точно причину займання встановлюють фахівці. Самі ж люди як проживають у будинку кажуть, що тієї ночі був сильний вітер і можливо чийсь недопалок потрапив на балкон, який і спричинив пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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