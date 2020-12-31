За тиждень на ГРВІ захворіли понад 4 тисячі волинян





Йдеться про грип, ГРВІ та коронавірусну інфекцію. Захворюваність серед дорослого населення знизилася на 38%. Про це розповіла Валентина Хомутінкіна.



Серед дітей кількість випадків у порівнянні з минулим місяцем зменшилася, проте рівень захворюваності залишається високим, зазначила лікарка-епідеміологиня. Упродовж минулого тижня медики зафіксували ГРВІ у більш як двох тисяч дітей.



Зі слів Валентини Хомутінкіної, це і дошкільнята, і школярі. "Відсоток дитячого населення серед захворілих знаходиться на досить високому стабільному рівні – 47-48 %", – каже епідеміологиня. Додає: вірус грипу в цьому епідеміологічному сезоні не реєстрували.





До 250 пацієнтів звертається щодня до педіатрів Луцької міської поліклініки, говорить заступниця медичного директора Наталія Кеда. Лікарка каже: школярі знаходяться у групі високого ризику для розвитку респіраторної інфекції. З її слів, у місті захворюваність серед дітей, у порівнянні з квітнем цього року, зменшилася.



"Дітки хочуть бігати на вулиці, переохолоджуються. Звичайно, збільшується потовиділення, випивають води холодної, от і застуда та вірусна інфекція", – додала Наталія Кеда.



Нагадаємо, у березні цього року епідеміологи повідомляли про перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в області на 40 %. Найбільше хворих тоді фіксували в Луцьку і Володимирі-Волинському, а також Ківерцівському, Ковельському та Маневицькому районах.



На початку травня епідеміологічний поріг в області був перевищений на 30 %. Йдеться про ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію. Також зберігався високий рівень захворюваності серед дітей – 48 %.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останній тиждень занедужало понад чотири тисячі людей. Медики запевняють, що захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед волинян знизилася.Йдеться про грип, ГРВІ та коронавірусну інфекцію. Захворюваність серед дорослого населення знизилася на 38%. Про це розповіла Суспільному епідеміологиня обласного лабцентруСеред дітей кількість випадків у порівнянні з минулим місяцем зменшилася, проте рівень захворюваності залишається високим, зазначила лікарка-епідеміологиня. Упродовж минулого тижня медики зафіксували ГРВІ у більш як двох тисяч дітей.Зі слів Валентини Хомутінкіної, це і дошкільнята, і школярі. "Відсоток дитячого населення серед захворілих знаходиться на досить високому стабільному рівні – 47-48 %", – каже епідеміологиня. Додає: вірус грипу в цьому епідеміологічному сезоні не реєстрували.До 250 пацієнтів звертається щодня до педіатрів Луцької міської поліклініки, говорить заступниця медичного директора Наталія Кеда. Лікарка каже: школярі знаходяться у групі високого ризику для розвитку респіраторної інфекції. З її слів, у місті захворюваність серед дітей, у порівнянні з квітнем цього року, зменшилася."Дітки хочуть бігати на вулиці, переохолоджуються. Звичайно, збільшується потовиділення, випивають води холодної, от і застуда та вірусна інфекція", – додала Наталія Кеда.Нагадаємо, у березні цього року епідеміологи повідомляли про перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в області на 40 %. Найбільше хворих тоді фіксували в Луцьку і Володимирі-Волинському, а також Ківерцівському, Ковельському та Маневицькому районах.На початку травня епідеміологічний поріг в області був перевищений на 30 %. Йдеться про ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію. Також зберігався високий рівень захворюваності серед дітей – 48 %.

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