вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Гонконзі чоловіки хотіли пограбувати кредиторське бюро з водяними пістолетами

У Гонконзі чоловіки хотіли пограбувати кредиторське бюро з водяними пістолетами
У Гонконгу двоє чоловіків намагалися пограбувати кредиторське бюро, погрожуючи працівникам водяним пістолетом.

Молоді люди зайшли до бюро 10 травня та почали вимагати у працівників 200 мільйонів гонконзьких доларів (712 мільйонів гривень), погрожуючи людям водяним пістолетом передає Суспільне, посилаючись на South China Morning Post.

Однак, працівники зрозуміли, що зброя іграшкова — вона була блакитна та пластикова. Після розмови з працівниками бюро, грабіжники втекли.

Одного із нападників поліція швидко затримала: ним виявився 27-річний безробітний. Його затримали, після того, як він вдруге повернувся до бюро.

"Він застрибнув за прилавок і почав погрожувати ручкою співробітниці, наказуючи їй викликати поліцію", — розповіли поліцейські. Тепер нападника можуть відправити на психіатричну експертизу, щоб визначити чи осудний він. Його напарника продовжують шукати.

Що відомо
Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні мешканця Києва. Вони відібрали у киянина сумку з п’ятьма мільйонами гривень та втекли, розповіли в пресслужбі столичної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз, Гонконг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з'являться ще дві нові пам'ятні монети. ФОТО
Сьогодні, 07:28
У Гонконзі чоловіки хотіли пограбувати кредиторське бюро з водяними пістолетами
Сьогодні, 06:31
За квітень волинські браконьєри отримали понад 3 тисячі гривень штрафів
Сьогодні, 05:27
Українців, які записалися на щеплення через «Дію», вакцинуватимуть у вихідні
Сьогодні, 04:23
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
У Канаді бобри на кілька годин позбавили місто доступу до Інтернету У Канаді бобри на кілька годин позбавили місто доступу до Інтернету
27 квітень, 05:27
У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
21 квітень, 04:23
У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку
08 квітень, 03:17
У Росії паталогоанатоми переплутали тіла і вночі викопували труп У Росії паталогоанатоми переплутали тіла і вночі викопували труп
06 березень, 04:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водні забави, змагання та смаколики: поблизу Луцька розпочалися «Дні відкритої води». ФОТО
11 травень, 09:46
 1
В Україні з'являться ще дві нові пам'ятні монети. ФОТО
Сьогодні, 07:28
 0
У Гонконзі чоловіки хотіли пограбувати кредиторське бюро з водяними пістолетами
Сьогодні, 06:31
 0
За квітень волинські браконьєри отримали понад 3 тисячі гривень штрафів
Сьогодні, 05:27
 0
Українців, які записалися на щеплення через «Дію», вакцинуватимуть у вихідні
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8