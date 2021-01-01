У Гонконзі чоловіки хотіли пограбувати кредиторське бюро з водяними пістолетами
Сьогодні, 06:31
У Гонконгу двоє чоловіків намагалися пограбувати кредиторське бюро, погрожуючи працівникам водяним пістолетом.
Молоді люди зайшли до бюро 10 травня та почали вимагати у працівників 200 мільйонів гонконзьких доларів (712 мільйонів гривень), погрожуючи людям водяним пістолетом передає Суспільне, посилаючись на South China Morning Post.
Однак, працівники зрозуміли, що зброя іграшкова — вона була блакитна та пластикова. Після розмови з працівниками бюро, грабіжники втекли.
Одного із нападників поліція швидко затримала: ним виявився 27-річний безробітний. Його затримали, після того, як він вдруге повернувся до бюро.
"Він застрибнув за прилавок і почав погрожувати ручкою співробітниці, наказуючи їй викликати поліцію", — розповіли поліцейські. Тепер нападника можуть відправити на психіатричну експертизу, щоб визначити чи осудний він. Його напарника продовжують шукати.
Що відомо
Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні мешканця Києва. Вони відібрали у киянина сумку з п’ятьма мільйонами гривень та втекли, розповіли в пресслужбі столичної поліції.
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Молоді люди зайшли до бюро 10 травня та почали вимагати у працівників 200 мільйонів гонконзьких доларів (712 мільйонів гривень), погрожуючи людям водяним пістолетом передає Суспільне, посилаючись на South China Morning Post.
Однак, працівники зрозуміли, що зброя іграшкова — вона була блакитна та пластикова. Після розмови з працівниками бюро, грабіжники втекли.
Одного із нападників поліція швидко затримала: ним виявився 27-річний безробітний. Його затримали, після того, як він вдруге повернувся до бюро.
"Він застрибнув за прилавок і почав погрожувати ручкою співробітниці, наказуючи їй викликати поліцію", — розповіли поліцейські. Тепер нападника можуть відправити на психіатричну експертизу, щоб визначити чи осудний він. Його напарника продовжують шукати.
Що відомо
Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні мешканця Києва. Вони відібрали у киянина сумку з п’ятьма мільйонами гривень та втекли, розповіли в пресслужбі столичної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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